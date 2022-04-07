Почему нельзя есть на кладбище

При визите на кладбище можно заметить, что на некоторые могилы до сих пор кладут еду, воду и алкогольные напитки.

Многие люди уверены, что оставляют еду для душ умерших, чтобы они могли подкрепиться, когда придут навестить Землю.

На самом же деле традиция приносить еду на кладбище относится к язычеству. Наши предки приносили еду к захоронениям в качестве жертвоприношения. Считалось, что таким образом они преподносят пищу богам, чтобы те приняли душу человека в свой мир.

Существовала еще одна традиция. Раньше христиане поминали людей прямо на кладбище. Дело в том, что погосты, как правило, находились далеко от деревни, поэтому, чтобы поминки прошли до захода солнца, их проводили прямо на кладбище.

В современных условиях священнослужители не рекомендуют употреблять пищу на кладбище и проводить там поминки. Это может оскорбить душу умершего. Дело в том, что еду не стоит приносить на кладбище вообще. Сейчас есть достаточно условий, чтобы почтить память человека в кафе или добраться до дома пораньше. Таким образом, есть две причины, почему не стоит употреблять пищу на кладбище: так вы отдаете дань языческим традициям и высказываете неуважение к захоронениям. Тем более не рекомендуется оставлять там еду, сигареты и алкоголь.