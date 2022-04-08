Как распознать порчу на алкоголизм

Почему человек сам «пускает» порчу в себя и как от нее «излечиться»?

Если вы или ваш близкий человек страдаете от непреодолимой тяги к спиртному, и никакие лечащие средства вам в этом не помогают, то стоит задуматься о том, что причиной алкоголизма может быть порча. Дело в том, что это – не только физиологическая, но и психологическая зависимость, которая может быть создана извне.

Как появляется порча на алкоголизм

Если вы подозреваете, что в тяге к алкоголю замешана порча, то ее навел тот человек, с которым вы когда-то выпивали. Как правило, тягу к алкоголю замечают не сразу, а спустя несколько недель или месяцев. Однако тогда уже невозможно определить, в какой момент на вас навели порчу.

Чтобы навести порчу на алкоголизм, колдун или ведьма должны подлить собутыльнику алкоголь, заговоренный на кладбище. Это не коктейль или алкоголь, смешанный с чем-то. Его нужно употреблять чистым. Таким образом, человек сам впускает в себя разрушительную энергию, а порча обходит все защиты, которые могут быть.

Симптомы алкоголизма при порче

При проявлении порчи симптомы алкоголизма не отличаются от обычных. У человека появляется непреодолимая тяга к алкоголю, он погружается в нее все сильнее. В какой-то момент для него не существует ничего, кроме спиртного. Он отказывается от всех своих хобби и интересов, а также от работы. Появляется депрессия и агрессия по отношению к окружающим.

Есть всего два отличия от естественной порчи. Первое – жертва понимает, что алкоголь несет вред, но не может отказаться от спиртного. Опьянение – мука для человека, но сделать с этим он не может ничего. Жертвы часто говорят, что чувствуют то, как будто кто-то подталкивает их к бутылке. Так оно и есть – их толкают на этот поступок злые силы. Второе – человек не похож на алкоголика. Он может показывать свое неприятное поведение, порицаемое обществом, но выглядит он всегда, как обычный человек.

Как снимается порча на алкоголизм

Стоит понимать, что порча на алкоголизм ничем не отличается от других. Она также влияет на психическое и физиологическое здоровье человека, поэтому похожа и на другие подобные ритуалы. Из-за того, что человек сам добровольно соглашается на порчу, снимать ее тяжелее. Однако любой опытный маг справится с этим. Не пытайтесь самостоятельно снять порчу, иначе может быть только хуже.