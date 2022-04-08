Почему нельзя класть в гроб живые цветы
На похоронах существует определенная последовательность ритуалов. Сначала близкие прощаются с умершим, а уже потом происходит захоронение.
На похоронах существует определенная последовательность ритуалов. Сначала близкие прощаются с умершим, а уже потом происходит захоронение. Перед тем, как гроб опустится в могилу, у близких усопшего есть возможность положить ему в гроб определенные вещи. В основном кладут личные вещи покойного, но некоторые кладут в гроб цветы. На самом деле, делать это запрещено.
Если вы принесли на похороны живые цветы, то положите их на могилу. Можно приобрести отдельную вазу для того, чтобы близкие люди могли приносить живые цветы. Таким образом вы будете соблюдать все традиции похоронного процесса. Возложение цветов на могилу считается одним из способов почтения памяти умершего человека. Так вы высказываете ему свое уважение и показываете то, что вы его до сих пор помните.