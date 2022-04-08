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Почему нельзя класть в гроб живые цветы

8 апреля 2022ГаданияМарианна Басс

На похоронах существует определенная последовательность ритуалов. Сначала близкие прощаются с умершим, а уже потом происходит захоронение.

Почему нельзя класть в гроб живые цветы
Фото: oir.mobi

На похоронах существует определенная последовательность ритуалов. Сначала близкие прощаются с умершим, а уже потом происходит захоронение. Перед тем, как гроб опустится в могилу, у близких усопшего есть возможность положить ему в гроб определенные вещи. В основном кладут личные вещи покойного, но некоторые кладут в гроб цветы. На самом деле, делать это запрещено.

Нельзя класть в гроб фотографии и письма живых людей, чтобы не связывать их с мертвой энергетикой человека. Все это может навлечь беду на близких людей покойного. Такая же ситуация произошла и с цветами. Если очень хочется положить в гроб цветы, то предварительно их стоит высушить под гербарий. Живые цветы могут стать проводником между умершим и живыми людьми, и связывать их начнет мертвая энергетика. Цветы живые, и отправлять их в другой мир с усопшим не стоит. Это может навлечь болезни на того, кто принес эти цветы.

Если вы принесли на похороны живые цветы, то положите их на могилу. Можно приобрести отдельную вазу для того, чтобы близкие люди могли приносить живые цветы. Таким образом вы будете соблюдать все традиции похоронного процесса. Возложение цветов на могилу считается одним из способов почтения памяти умершего человека. Так вы высказываете ему свое уважение и показываете то, что вы его до сих пор помните.

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