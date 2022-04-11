Почему нельзя делать любовные привороты

Наверняка вы слышали истории о магах и колдунах, которые практикуют такую вещь, как любовные привороты.

Привороты обладают сильной энергией и даже помогают увести человека из семьи, заставляют его бросить любимую работу, чтобы он сконцентрировался только на объекте любви. Однако любовные привороты могут быть очень опасны из-за сильной энергетики. В большинстве случаев они заканчиваются страшными болезнями или летальным исходом.

Первые признаки приворота

В зависимости от типа приворота, который был сделан, у человека появляются разные первые симптомы. Если это был приворот по фото – наиболее распространенный тип, первыми признаками будут апатия, нежелание работать и жить, отсутствие аппетита. Внешне человек тоже меняется – черты лица становятся угловатыми, появляются мешки под глазами, лицо становится бледным, а сам он может сильно похудеть.

Второй тип приворота – приворот на кровь, считается более сильным, но и более опасен как для человека, так и для того, кто его приворожил. Здесь симптомы могут быть уже гораздо серьезнее и имеют последствия для всех сторон. У человек появляются вспышки агрессии, может возникнуть неконтролируемая тяга к алкоголизму, имеет место сильная ревность. Из-за этого в новой семье могут начаться драки, конфликты, ссоры и другие неприятности.

Еще один тип приворота – на кукле вуду. Тогда человек в буквальном смысле становится безвольным. н чувствует, что им управляют, но не может ничего с этим сделать. От этого у него может быть упадническое настроение, депрессивные эпизоды и другие психологические расстройства.

Серьезная опасность приворота

Однако первые признаки приворота не могут сравниться с его настоящей опасностью. Дело в том, что черная магия работает по принципу, который гласит: «чтобы что-то взять, нужно что-то отдать». Маги и колдуны не рискуют жертвовать собой ради того, чтобы помочь другому человеку, и предупреждают об этом заранее, но люди, ослепленные любовью, не берут это в расчет. В итоге они могут лишиться своего привороженного возлюбленного или пострадают сами.

В таком случае магия забирает того человека, который имеет более слабую энергетику. Как правило, это привороженный, если его не пытается вернуть предыдущая семья. Он может серьезно заболеть неизлечимым недугом или умереть. Если у привороженного человека сильная энергетика, то темная магия забирает что-то у инициатора приворота. У него могут начаться такие же симптомы, как у объекта обожания, вплоть до серьезных заболеваний и смерти.

От этого можно спастись двумя способами. В первом вы отказываетесь от любовного приворота и принимаете ситуацию. Во втором вы заранее отдаете что-то или жертвуете кем-то перед проведением ритуала. Тогда темная магия не заберет ни вас, ни привороженного.