Как работают целебные травы

Многие врачи обращаются к народной медицине при лечении различных заболеваний.

Лечением травами занимались еще знахари, живущие в деревнях на Руси. До сих пор многие люди сами собирают определенные растения и используют их для лечения. Существуют определенные дни, когда лекарственные травы имеют особую силу.

Когда собирать целебные травы

Такие растения можно собирать только в определенные дни. Если сейчас в народной медицине используются травы, имеющие определенные лечебные свойства, то раньше знахари верили, что в растениях есть определенная энергетика. И они готовы отдать ее в такие дни, как Полнолуние и Новолуние. Рекомендуется собирать целебные травы рано утром или поздно вечером – вместе с росой. Также существуют народные календари – они укажут, в какие народные праздники целебные травы приобретают особые свойства.

Как использовать целебные травы

Из этих трав, как правило, делают настои или отвары. Все зависит от болезни, которую лечит человек, и от травы. Некоторыми растениями достаточно было окурить помещение, где лежит больной, и это ему помогало. Перед тем, как использовать эти растения, нужно их засушить. Так вы продлите им срок годности, и они смогут храниться у вас на разные случаи жизни.

От чего лечат разные травы

В России растет множество различных трав, в списке – те из них, которые проще всего использовать в лечении. Они помогают от самых популярных болезней. Шиповник – болезни ЖКТ, воспаления Ромашка – диарея, заболевания ЦНС, бронхит, бессонница Кора дуба – кожные заболевания, гинекологические заболевания, кровоточивость десен Полынь – воспаления, заболевания печени и желчного пузыря, стресс Черемуха – диарея, ангина, туберкулез, лечение холестерина Календула – болезни ЖКТ, цистит, бессонница Иван-чай – головные боли, стресс, дефицит железа, заболевания мужской половой системы Герань – заболевания кожи, заживление ран, глазные заболевания