Почему покойников выносят вперед ногами

Похороны всегда сопровождаются приметами и традициями, ведь многие ритуалы связаны с тем, чтобы душа усопшего была спокойна и не тревожила живых.

Одна из важных похоронных примет – выносить покойного вперед ногами. И этой традиции есть несколько объяснений.

Чтобы не вернулся

Это суеверие появилось еще в древности, когда наши предки были уверены, что душа покойного еще может вернуться за нерешенными делами. Так, чтобы он не запомнил дорогу домой, его отворачивали лицом от двери, то есть выносили вперед ногами. В избах иногда проделывали отверстия для гроба, чтобы вынести тело усопшего через дверь, а в некоторых случаях делали это через окно. Сейчас эту традицию реализовать невозможно, но осталось то, что покойного выносят по лестнице, если поминки происходят в многоквартирном доме.

Рождение наоборот

Многие ритуалы противопоставляют смерть рождению. Так как новорожденный приходит в этот мир головой вперед, то уйти из жизни он должен наоборот – вперед ногами. Так ознаменовывали конец его земного пути.

Поход к новой жизни

В православии смерти не существует, так как душа человека бессмертна. Люди верят, что после смерти наступает другая жизнь, но без плоти, душа становится свободной. Так, чтобы человек шел к новой жизни в мир иной, его выносят ногами вперед. Если нести его наоборот, то создастся ощущение, что он противится упокоению души.

Практическое объяснение

При движении похоронной процессии взгляд людей будет падать не на изголовье гроба, а на ноги человека, тем самым это позволяет огородить от лишнего стресса особо впечатлительных людей. Это относится и к присутствующим на похоронах, и к случайным прохожим.