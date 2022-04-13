Зачем на похоронах раздают деньги

В разных культурах и религиях есть свои обычаи и ритуалы, которые связаны со смертью и похоронами.

В разных культурах и религиях есть свои обычаи и ритуалы, которые связаны со смертью и похоронами. Например, в христианстве принято раздавать платки и полотенца всем, кто пришел на похороны. В мусульманских традициях принято раздавать на похоронах деньги, это называется «садака».

Садакой в исламе называется милостыня, которую человек отдает другому с самыми чистыми намерениями, совершается все это для того, чтобы Аллах был доволен. Любые деньги, которые идут на благотворительность, называются так, в том числе и при жизни человека. Она может быть как материальной, так и не материальной. То же самое касается похорон.

На похоронах в исламе тоже принято давать садаку от лица усопшего. Считается, что если какая-то часть имущества пойдет в помощь другому человеку, то душа умершего будет вознаграждена уже в другом мире. Если садака материальная, то ее, как правило, отдают либо тем, кто пришел на похороны, либо людям, которые занимаются захоронением.

Однако тип и вид милостыни отличается от народа к народу. Если в восточных странах принято раздавать садаку деньгами, то у татар вместо монет давали носки, платки или полотенца.