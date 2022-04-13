Чем чистить энергетику в квартире

Отрицательная энергетика в жилище появляется даже у самых мирных домочадцев.

В доме, вне зависимости от его степени защиты, всегда скапливается отрицательная энергетика. Из-за этого могут появиться не самые приятные последствия: ссоры, болезни, отсутствие денег. Именно поэтому жилье нужно постоянно очищать, делать это нужно хотя бы раз в месяц. Для этого можно взять обычные подручные средства.

Пройдитесь по квартире с зажженной свечой

Огонь во многих культурах считается очищающим. Его боятся злые духи, ведьмы и колдуны, поэтому можно использовать свечу для очищения квартиры от негатива. Возьмите обычную свечу, зажгите ее и пройдитесь с ней по квартире. Желательно в этот момент прокручивать только положительные мысли.

Протрите поверхности с солью

Разведите в воде несколько стаканов с солью, а потом протрите все поверхности тряпкой, смоченной этим раствором. Также солью можно мыть полы, но не забывайте проходиться по углам. Еще в древности соль была помощником в изгнании злых духов, и сейчас вы можете воспользоваться ей для очищения энергетики квартиры.

Окуривание

Окуривание можно проводить травами, растением пало санто или другими благовониями. Если вы выбираете для этого травы, то возьмите те, которые больше всего подходят под ваши нужды. Также стоит тщательно подойти к выбору аромата – главное, чтобы он вам нравился, так как он еще долго будет держаться в помещении.