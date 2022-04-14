О чем говорят родинки на руках

Родинки на руках присутствуют у большинства людей, а вот на ладонях и пальцах они встречаются достаточно редко.

Опытный хиромант может по родинкам на руках рассказать многое о характере человека. Для верной трактовки важны все параметры родинки: ее расположение, форма, цвет и размер. Обычно родимые пятна проявляются на коже сразу после рождения, но иногда они возникают неожиданно, что в хиромантии относят к «знакам судьбы». Считается, что если удастся знак расшифровать, то станет понятно, о чем предупреждают человека высшие силы. Но бывает и наоборот – родинка внезапно исчезает. В этом случае говорят, что человека ожидает неожиданная потеря или расставание.

Значение имеет на какой ладони есть родинки. Если они расположены на правой руке, особенно с тыльной стороны ладони или в самой середине, то хироманты говорят о том, что человеку уготована счастливая судьба и максимальная удача в достижении поставленных целей. Если родинка расположена на ладони – это знак отсутствия кармических долгов, тянущихся из прошлых воплощений. А если родинка на ладони у женщины, то ее ждет долгая и счастливая семейная жизнь, но при условии, что она выйдет замуж по любви. А вот родинка на левой ладони указывает на то, что, либо человек пришел в эту жизнь отрабатывать негатив из прошлой жизни, либо он наделен наследственным магическим даром, который он обязательно должен использовать. Что касается женщин с родинкой на левой ладони, то у них будет много неудач в любви и сложности с построением семьи.

Важными знаками являются родинки, расположенные на главных линиях ладони: они предвещают проблемы со здоровьем. Самым печальным значением обладает родинка, если ей заканчивается Линия жизни: это означает летальный исход какой-то болезни. Родинки на Линии головы могут предвещать черепно-мозговые травмы и психические заболевания, а на Линии сердца – инфаркты. Родинка на холме Венеры часто свидетельствует о бесплодии, а на Линии судьбы предвещает жизнь в бедности или в одиночестве.

Родинка на холме Меркурия указывает на таланты в бизнесе, который будет очень успешным, если человек им займется. А «точка» на Линии интуиции предвещает ее обладателю большую популярность и успешность в социуме, а вот в какой именно сфере, нужно смотреть сопутствующие линии и знаки.

Изучайте родинки, используйте их подсказки и не расстраивайтесь, если какая-нибудь из них обнаружится в «плохом месте». Ни один хиромант не трактует судьбу по единичным знакам, а рассматривает их в совокупности.