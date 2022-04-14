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Зачем бросать землю на гроб

14 апреля 2022ГаданияМарианна Басс

Один из ритуалов похорон – бросание земли на гроб при захоронении усопшего.

Зачем бросать землю на гроб
Фото: ptoday.ru

Один из ритуалов похорон – бросание земли на гроб при захоронении усопшего. Многим это кажется странным, так как для завершения процесса захоронения есть сотрудники кладбища, однако эта традиция продолжает действовать и по сей день. На самом деле этот ритуал пришел из язычества, но с укреплением христианства никуда не делся. Примечательно, что он присутствует и в православии, и в католичестве.

Земля становится символом цикличности жизни. Если обратиться к Библии, то в ней можно найти информацию о том, что первый человек Адам был создан из «праха земного», то есть из пыли и глины. Человек, уходя из жизни, сам превращается в прах. Таким образом, бросание земли на гроб, символизирует то, что жизнь – циклична, а душа человека – бессмертна.

Еще одним объяснением может быть то, что тело человека в православии предается земле. Вы наверняка слышали фразу «Прах к праху, пепел к пеплу». Таким образом, тело человека предается земле, чтобы его душа стала свободной от бренной земной жизни.

Священники говорят, что обряд посыпания гроба землей нужно проводить не просто «потому что так надо». Если усопший был вашим близким человеком или родственником, вам нужно бросить землю и отпустить человека, а также простить ему все обиды и горести, которые вы испытывали по отношению к нему.

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