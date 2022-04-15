Заговоры, которые помогут найти потерянную вещь

Вы наверняка оказывались в ситуации, когда вам кажется, что вы уже посмотрели везде, где только можно, но все еще не можете найти потерянную вещь.

Вы наверняка оказывались в ситуации, когда вам кажется, что вы уже посмотрели везде, где только можно, но все еще не можете найти потерянную вещь. В таких случаях помогают специальные заговоры, которые нацелены на то, чтобы то, что вам нужно, нашлось в течение нескольких минут.

Со свечой

Возьмите церковную свечу из воска и зажгите ее после захода солнца. Обойдите квартиру и скажите заговор:

«Тот, кто забрал, да потеряет во сто раз больше! Да не обретет он спокойствия до тех пор, пока вещь мою не возвратит. Пусть настигнут его голод и нищета, а меня – удача и вещь моя возвращенная. Аминь!»

После этого поставьте свечу в угол так, чтобы ее никто не видел. Она должна догореть, а воск от нее нужно использовать для создания другой свечи или отнести ее в церковь.

С платком

Возьмите абсолютно новый платок, который никто ни разу не надевал. Это может быть недавно купленный платок или тот, который лежал у вас годами. Расправьте его, положите на пол и представьте, что потерянная вещь лежит в этом платке. После этого свяжите вместе все концы и положите в отдаленный угол шкафа. Когда вещь найдется, узел можно развязать. После заговора платок можно носить.

С веревкой

Возьмите плотную веревку потолще, чтобы вы могли ее завязать, а потом распутать. На закате начните завязывать ее и приговаривать: «Пропажа, завяжись! Мне отзовись!». Завяжите три узелка с этими словами, а потом положите веревку в западный угол квартиры. С утра возьмите вновь веревку и распутайте все узлы со словами: «Пропажа, развяжись! Мне покажись!». После этого положите веревку в восточный угол квартиры. После этого пропавшая вещь должна найтись.