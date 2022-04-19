Как узнать, кем вы были в прошлой жизни

Некоторые восточные религии проповедуют многократное переселение души, которое называется реинкарнацией.

Если верить в то, что реинкарнация существует, значит, где-то хранится информация о том, кем мы были в прошлой жизни и зачем воплотились снова. Суть реинкарнации в религиозных учениях – это получение душой нового опыта и отработка кармы, состоящей из неблаговидных поступков, совершенных в прошлой жизни. Многим людям, далеким от религии, интересно, кем же они были в предыдущих воплощениях. Эта информация помогает понять, почему нас привлекают определенные сферы деятельности или люди, почему мы реагируем определенным образом на какие-то вещи, к чему стремиться и как исправить ошибки прошлого, чтобы развиться духовно.

Эзотерики, работающие с темой прошлых жизней, абсолютно уверены, что лучше всего о них помнят маленькие дети, но, к сожалению, не всегда могут рассказать. Исследователи сделали подобные выводы на основании анализа многочисленных детских высказываний.

Если же вы уже выросли, то узнать о том, кем вы были когда-то можно несколькими способами.

1. Проанализировать собственные необъяснимые фобии или предпочтения, если таковые имеются. Бывает, что человек испытывает непонятный страх перед чем-то, что не нанесло ему в жизни никакого вреда. Например, боится огня, несмотря на то что ни разу от него не пострадал. Возможно, в прошлой жизни он был сожжен на костре или погиб при пожаре. Или, наоборот, житель степи испытывает невероятное желание стать моряком. Вероятно, это воспоминание о том, что в ином воплощении он был морским пиратом или рыбаком.

2. Обратить внимание на повторяющиеся сны, в которых вы живете другую жизнь. Эзотерики часто указывают на то, что таким образом подсознание пытается передать человеку опыт прошлой жизни, который был бы полезен ему в этой.

3. Медитировать. Часть узко направленных медитаций позволяет человеку самому погрузиться в глубокий транс и там получить информацию о своих прошлых жизнях.

4. Обратиться к проверенному регрессологу или специалисту по гипнозу, которые, введя вас в особый транс, помогут вам разбудить в себе очень глубокие воспоминания о прошлых воплощениях, спящие в подсознании.

Если вам важна информация о прошлых жизнях, вы можете использовать любой из предложенных способов и использовать полученные знания для улучшения нынешней реальности.