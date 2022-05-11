Можно ли избежать предсказанного

Как увернуться от будущего, которое вам напророчили?

Далеко не все предсказания несут за собой положительные эмоции, от некоторых бросает в дрожь, и хочется сделать все, чтобы изменить напророченное будущее. Но возможно ли это? И какие могут быть последствия? Давайте разберемся, можно ли обмануть судьбу.

Будьте осторожны

Когда тарологи, маги, ясновидящие и другие специалисты делают свои предсказания, они никогда не скажут напрямую о негативном сценарии вашей жизни. Дело в том, что настоящие эксперты в этой области осознают, насколько их слова могут повлиять не только на восприятие реальности клиента, но и на психоэмоциональное состояние.

Поэтому, если вам напророчили, например, скорую кончину или смертельную болезнь, то, вероятнее всего, вы связались с шарлатаном. Вы также можете обратиться к еще одному специалисту, чтобы услышать другое мнение, его версию вашего будущего.

Обман судьбы

Помните, что в большинстве случаев ваше будущее зависит исключительно от вас самих. Поэтому, если вам, например, предсказали рождение ребенка в 37 лет или замужество в 40, а вы этого не хотите, то скажите судьбе, что такой расклад вы не принимаете. Сделайте так, как велит ваше сердце.

Действительно, бывают события, на которые вы не можете повлиять напрямую, но, если речь идет о том, где все зависит исключительно от ваших поступков и свободы воли, то вы с легкостью можете не принимать и не делать то, что говорится в пророчестве.

Не верьте тем, кто говорит, что судьбу изменить нельзя. Все это возможно, однако для этого придется приложить немало усилий в работе над собой.