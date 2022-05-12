Почему умерший человек должен «ночевать» дома

Согласно православным традициям, тело предают земле только на третий день после смерти.

Это связано с тем, что первые три дня душа не отходит от своего тела, а уже потом отправляется в странствие по своим памятным местам.

Существует традиция, согласно которой, ночь перед похоронами покойник должен провести в своем доме, это делают вне зависимости от того, где он умер. Все это сопровождается другими ритуалами, и на это есть несколько причин.

Молитвы у покойного

Как правило, если в доме ночует покойник, на протяжении всей ночи рядом с ним должен оставаться человек, который будет читать молитвы. Считается, что так он помогает душе получить облегчение от того, что она теперь будет находиться в другом мире вдали от своих родных и близких людей. Таким образом, душу подготавливают к тому, что скоро она отправится в последний путь.

Голошение

Голошением называют громкий плач с причитаниями. Этим и занимаются родственники покойного, пока он находится в доме. Эта традиция – способ прожить горе и выплеснуть его через слезы и рыдания. Как правило, после такого обряда люди чувствуют облегчение. Однако существует одно правило – голосить после захода солнца нельзя, иначе можно навредить душе умершего.

Известие о покойном

Раньше быстрая коммуникация между родственниками и друзьям не была возможной, и о смерти родственников сообщали не сразу. Когда в доме находился покойник, крышку гроба выставляли около дома, чтобы обозначить умершего родственника. С помощью такого обозначения соседям и родственникам сообщали о горе в семье. Позже все собирались проводить умершего в последний путь.