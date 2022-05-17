Гид по денежной воде: как ее сделать и использовать

С ее помощью можно быстро и легко приманить к себе богатство и расстаться с долгами.

В философии фэн-шуй существует множество ритуалов и амулетов для привлечения богатства в дом. Один из таких способов – денежная вода, для создания которой нужны лишь монеты. Считается, что использование этой воды помогает избавиться от кредитов, долгов и других финансовых трудностей, которые ухудшают ваше благосостояние.

Как сделать денежную воду

Возьмите большое ведро воды и положите на дно несколько монет. Их сумма в общей сложности должна равняться 27 рублям. Дело в том, что в практике фэн-шуй число 27 считается магическим. Оно является символическим и может привлекать в дом богатство. Перед тем, как вы будете класть монеты на дно ведра, промойте их соленой водой – для обнуления энергии денег. Для аромата в воду можно добавить эфирные масла лимона, апельсина и розы – считается, что эти запахи также привлекают в дом деньги. На ведре нужно написать «шоколад», «мед» или другое слово, обозначающее сладость. После этого дайте воде настояться 30 минут.

Как использовать денежную воду

Денежной водой нужно мыть полы. Начинать нужно с самой дальней комнаты и заканчивать у порога. Проводить процедуру должна строго женщина – хозяйка квартиры. При мытье полов она должна думать исключительно о том, что все проблемы с деньгами уходят из ее дома: как она расплачивается с кредитами, отдает долги и получает большую зарплату. С помощью такой уборки вы расчищаете дорогу к богатству. Во время уборки возьмите второе ведро, в которое вы будете выжимать грязную воду. Когда вы завершите уборку, вылейте всю воду и думайте о том, что прощаетесь со всеми финансовыми трудностями. Монеты стоит промыть, высушить и положить в укромное место. При следующей уборке можно использовать их еще раз.

Некоторые практики допускают использование денежной воды и в других процедурах. Ей можно протирать поверхности от пыли, принимать ванную и умываться денежной водой. Если вы будете использовать воду для собственных процедур, не мойтесь в ней и не используйте дополнительные средства, чтобы не мешать энергетике.