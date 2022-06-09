Почему зимой не ходят на кладбище

У людей существует много суеверий относительно посещения кладбища. Все они связаны с определенными ритуалами и являются своеобразными предупреждениями.

Подобные приметы существуют для того, чтобы защитить человека от нечистой силы, с которой он может столкнуться.

Почему нельзя ходить на кладбище зимой

В зимний период ходить на кладбище не принято, так как существует довольно много суеверий, связанных с этим временем года. Наши предки верили, что человек, приходящий на кладбище зимой, оставляет за собой слишком много следов, и по ним покойник может найти дорогу домой. Так душа не найдет покой в другом мире.

Чтобы не исполнять это суеверие в жизнь, раньше люди обходили кладбище по кругу после того, как посетили могилу близкого друга или родственника. Так они пытались запутать душу, если та собиралась вернуться домой.

Что еще нельзя делать

Снежный покров на кладбище никогда не убирают. Считается, что он защищает усопших от непогоды зимой. Поэтому не стоит стряхивать снег с могилы, а также убирать на могиле. Если вы решили почистить снег, то не стоит сваливать его на другие захоронения – усопшие могут разозлиться на вас.

Также существует суеверие, которое гласит, что зимой на кладбище может встретиться нечистая сила в виде животного. Поэтому если вы пришли зимой на кладбище и увидели следы животных, лучше держаться от них подальше и не наступать на них, иначе случится беда.

Не стоит откладывать визит на кладбище зимой, если вы все-таки решили сходить. Лучше всего ходить на кладбище рано утром, так как к вечеру начинает темнеть, а после захода солнца на кладбище лучше не ходить.

Откуда появилось суеверие

Наши предки выбирались на кладбища в годовщину смерти человека, а также по православным праздникам, которые подразумевают поминовение усопших. Зимой до кладбищ было не очень удобно добираться по сугробам, поэтому старались туда не выходить без особой надобности. Из-за этого могло появиться подобное суеверие.

Мнение церкви

Православная церковь утверждает, что нет ничего страшного в том, если человек соберется на кладбище зимой. Главное, чтобы он делал это от чистого сердца и шел на кладбище с добрыми намерениями. Если поминальный день оказался пасмурным, то визит на кладбище можно отложить и помолиться за душу усопшего дома или в церкви, посетить кладбище разрешается в другой день.