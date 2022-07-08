Почему могилы «смотрят» в одну сторону

Если вы были на кладбище, то вы могли заметить, что все могилы направлены «лицом» в одну сторону.

На некоторых кладбищах место экономят, поэтому размещают могилы в хаотичном порядке, но по христианским традициям лицевая сторона могилы должна смотреть в одно место.

Тело человека укладывают в могилу так, чтобы его голова была на стороне запада, а ноги «смотрели» на восток. Таким образом, его лицо тоже будет обращено к востоку. Это связано с христианскими традициями и верой во Второе пришествие Христа. Считается, что во время этого события Спаситель вновь придет на Землю и воскресит всех умерших для того, чтобы они объединились со своими семьями.

Таким образом, получается, что все могилы «смотрят» в одну сторону для того, чтобы в человеческом обличии смотреть на Второе пришествие.

Также есть еще одна версия того, почему могилы обращены на восток. Солнце встает на востоке и заходит на западе. Это символизирует движение от тьмы к свету и цикличность жизни.

При этом, единого мнения о том, как ставить крест усопшему, нет. Православная церковь говорит, что особой принципиальной разницы не существует, так как любой крест символизирует то, что в могиле покоится христианин.

Считается, что крест может стать символом опоры для усопшего во время Второго пришествия и воскрешения. Когда мертвые начнут подниматься, они смогут первым делом увидеть крест и Распятие, и смогут опереться на него для помощи.