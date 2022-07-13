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Что означают родимые пятна на руках

13 июля 2022ГаданияМарианна Басс

В эзотерике любые знаки на коже считаются неким «кодом судьбы».

Что означают родимые пятна на руках
Фото: antirodinka.ru

Благодаря им можно узнать об индивидуальных и скрытых особенностях человека.

В первую очередь имеет значение, на какой стороне тела расположено пятно. Например, благотворной для мужчин считается правая часть тела, для женщин — левая. А если человек левша, то толкование будет в точности наоборот. Что же означают ваши родимые пятна?

Ладони

Обладатели родимого пятна на ладони часто становятся целеустремленными личностями. Они никогда не разменивают большие чувства на мелкие. Также люди с таким пятном способны подчинить своей воле время, поэтому подобный знак нередко встречается у магов и эзотериков.

Внешние стороны рук

Если на внешней стороне руки мужчины есть родимое пятно, то он достаточно удачлив по жизни. Кроме этого, он полон жизненной энергии и часто строит успешную карьеру. Отметины на внешней стороне рук женщины также приносят успех.

Запястья

Люди с родимом пятном на запястье достаточно ранимы, склонны к рефлексии и переживаниям. Некоторые эзотерики также утверждают, что запястье с невусом — признак влюбчивости.

Локти

Обладатели родимых пятен на локтях плохо приспосабливаются к жизни, постоянно притягивая негативную энергию. Другие же эзотерики утверждают, что люди с подобными пятнами упрямы, трудолюбивы и склонны к спонтанным путешествиям. Достаточно у многих творческих людей есть такие отметины.

Предплечья

Если речь идет о мужчине, то родимое пятно на левом предплечье говорит о его ранимости и частых финансовых трудностях, на правом — об успешности. А если невус находится на левом предплечье женщины, то его обладательница достаточно хозяйственна, если же на правом, то она сконцентрирована на карьере и личных успехах.

Плечи

Отметины на правом плече говорят о решительности их обладателей. Если же родимое пятно расположено на левом плече, то это признак эгоистичного человека.

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