Финансовый код для привлечения денег: как его вычислить и применять

Если правильно уметь применять свой финансовый код, то можно без проблем добиться улучшения своего финансового положения.

Однако перед тем, как его использовать, необходимо его посчитать.

Как вычислить финансовый код

У вас должно получиться три однозначных числа. Первое нужно взять из вашего дня рождения. Если оно двухзначное, то нужно сложить цифры между собой. Второе число берите из вашего месяца рождения, а третье – из года. Таким образом, у вас получится три цифры, которые нужно сложить между собой. Из этих четырех цифр складывается ваш финансовый код.

Например, ваша дата рождения 23.06.1967

2+3=5

6 вы оставляете

1+9+6+7=23=2+3=5

Эти цифры нужно сложить между собой

5+6+5=16=1+6=7

Таким образом, ваш финансовый код будет таким:

5657

Как использовать финансовый код

Код нужно использовать в повседневной жизни. Например, в качестве пароля для телефона или банковской карты. Можно написать его на листочке и положить в кошелек. Важно действительно использовать этот код в финансах. Также обращайте внимание на серийные номера валют. Если вам попалась та, в которой есть ваш финансовый код – сохраните ее в кошельке, носите и никогда не тратьте. Она будет вашим талисманом в привлечении денег. Чем выше номинал купюры – тем лучше.

В течение дня про себя тоже можно произносить этот код. Чаще вспоминайте эти цифры, это поможет вам в улучшении вашего финансового положения.