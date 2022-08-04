Признаки того, что душа умершего хочет с вами связаться

Смерть близкого человека – самое большое горе, которое может коснуться.

Это сопровождается сильным стрессом, но существует надежда на то, что душа умершего в другом мире будет спокойна. Однако это происходит не всегда. Покойники пытаются связаться со своими близкими людьми для того, чтобы подать важные знаки или предупредить об опасности. Существуют признаки, по которым можно вычислить то, что ваш близкий человек, которого уже нет в живых, хочет связаться с вами.

Знакомые запахи

Вы можете идти и неожиданно заметить, что вам в нос попал знакомый запах, который вы давно не чувствовали. Они могут преследовать вас в собственном доме, на улице, где угодно. Если вы почувствовали запах, который у вас ассоциируется с умершим, вероятнее всего, он находится где-то рядом и его душа хочет вас о чем-то предупредить. Присматривайтесь к деталям, они дадут вам более конкретные подсказки.

Странные ощущения

Душа умершего может влиять на сознание человека. Он может чувствовать непреодолимую тягу. Например, если он сидит дома, то ему может казаться, что ему срочно куда-то надо. Или может предчувствовать, что в то место, куда он собирается, на самом деле, ехать не стоит. Так умершие могут влиять на своих близких из параллельного мира, влиять на их сознание. Они предупреждают о том, что совсем скоро могут произойти опасные для человека вещи и пытаются увести своего близкого подальше от этого.

Помехи электроники

Исследователи паранормальных явлений уверяют, что причиной неисправности электроприборов становится исключительно наличие души в доме. Если внезапно включается телевизор, чайник, мигает свет. Все это говорит о том, что душа покойного родственника хочет с вами связаться. Смотрите и на другие знаки, которые вам подают.

Появление во снах

Если покойник часто появляется у вас во сне как живой человек, то стоит присмотреться к сюжету вашего сновидения. Особенно серьезно стоит отнестись к тем снам, которые сильно запоминаются. Присматривайтесь к деталям и к тому, что говорит человек. Так вы сможете понять, какой сигнал посылает душа.