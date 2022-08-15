Почему нельзя говорить с умершим на кладбище

Приходя на кладбище, люди навещают своих родственников и близких людей.

Они горюют, проживают утрату и верят, что души наблюдают за ними. Некоторые приносят умершим подарки и разговаривают со своими близкими. Однако так делать не стоит, в этом мнении сходятся психологи и священнослужители.

Мнение психологов

По мнению психологов, разговоры на кладбище могут кончиться не очень хорошо для психики человека из-за того, что он не может нормально пережить утрату. Разговаривая на кладбище с усопшим, он продолжает верить в то, что человек жив. Так делать нельзя. С точки зрения психической стабильности, должно пройти несколько стадий горя, в конце пережившего утрату ждет принятие.

Только после того, как у человека наступает принятие, он может отпустить умершего и с теплотой вспоминать о времени, которое они проводили вместе при жизни. В ином случае это может быть опасно и чревато появлением психических отклонений.

Мнение церкви

Православная церковь сходится во мнении, что, если вы будете разговаривать с душой на кладбище, вы не сможете связаться с душой усопшего и только потратите силы и время на бесконечные поездки на погост. Церковь рекомендует общаться с умершим через молитву. Так вы сможете достучаться, даже если просите знак или совет. Кроме того, с помощью молитвы душа умершего чувствует поддержку своего близкого человека и обретает вечный покой.