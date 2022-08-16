Что будет, если наблюдать за спящим человеком

Существует древнее поверье, что за спящим человеком нельзя наблюдать.

Оно говорит, что с ним или с вами может произойти нечто плохое, поэтому даже матери не смотрели на своих спящих детей. Это поверье существует до сих пор, и многие люди в это верят. Существует несколько объяснений того, что может произойти со спящим, если смотреть на него во время этого процесса.

Уязвимость человека

Во сне человек более уязвим перед различными проявлениями магии. Поэтому другой человек, сам не желая тому зла, может своим тяжелым взглядом испортить ауру того, на кого он смотрит. Это очень опасно, так как несознательное зло гораздо хуже, чем любой другой маг, который хочет навести порчу. Именно поэтому не стоит смотреть на спящего человека, особенно, если по отношению к нему у вас могут возникнуть негативные чувства.

Выход души в другой мир

Некоторые эзотерики говорят, что во сне душа человека выходит в другой мир или в астрал. Там он наблюдает за тем, что в обычном мире скрыто от его глаз, а его тело отдыхает и расслабляется. Если другой человек будет на него смотреть, то он может отнять его силы, даже если сам этого не желает. Если делать такой ритуал регулярно, то у спящего человека может появиться серьезное заболевание, или его годы жизни прейдут к тому, кто на него постоянно смотрел.

Отсутствие Ангела-хранителя

Некоторые люди уверены, что на протяжении жизни человека охраняет его Ангел-хранитель, который постоянно за ним наблюдает. Он находится радом с ним, даже когда тот спит. Дело в том, что сам человек во сне очень слаб и не может дать отпор, а кто-то другой, обращая свой взор к нему в этот момент, может спугнуть Ангела-хранителя. С тех пор человек может остаться без защиты светлых сил, что делает его существенно более уязвимым.