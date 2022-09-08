Как правильно носить булавку от сглаза

Еще с древних времен булавка считается одним из сильнейших оберегов для человека.

Она работает на энергию и своим присутствием «закалывает» ее от влияния недоброжелателей. Так, булавка помогает от глаза и порчи.

Как выбрать булавку

Идеальным вариантом для амулета будет булавка из металла или нержавеющей стали. Они достаточно прочные и считается, что они хорошо противостоят негативной энергии. Лучше всего подобрать простую булавку без украшений, так как будет лучше, если она будет маленькой и малозаметной. Так она не доставит дискомфорта при носке.

Куда прикреплять булавку

Булавку нужно прикреплять на внутреннюю сторону одежды как можно ближе к низу. Считается, что именно оттуда исходит весь негатив, который приходит к человеку. Именно поэтому лучше всего крепить булавку на внутреннюю сторону брюк или юбки.

Также стоит внимательно отнестись к тому, в каком положении закреплена булавка. Она должна висеть иголкой вниз, чтобы отгонять всю негативную энергию, которую пытаются послать человеку.

Булавку нужно закреплять так, чтобы она была незаметна другим людям. Если недоброжелатель увидит у вас на одежде булавку, он сможет пробить эту защиту, наслав более сильный сглаз или порчу.

Когда нужно менять булавку

Стоит помнить о том, что булавка – не украшение, а оберег для защиты. Если она сломалась, расстегнулась или изменила цвет, то значит, что булавка выполнила свою функцию и приняла удар на себя. В таком случае ее нужно взять с помощью тряпки, завернуть в черную ткань или пакет и выбросить в реку.