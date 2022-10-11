Как заговорить ключ, чтобы добиться повышения

Заговоры используются для самых разных вещей, но чаще всего их применяют для того, чтобы притянуть к себе что-то позитивное: удачу, здоровье, богатство и успех.

Один из заговоров подразумевает использование ключа для того, чтобы добиться повышения на работе. Считается, что он пришел в современный мир из Древней Руси: раньше его проводили купцы, чтобы увеличить заработок.

Что нужно для заговора:

- Ключ от вашего рабочего кабинета или от здания, где вы работаете (может быть копия);

- Свеча зеленого, красного или желтого цвета – цвета, привлекающие богатство во многих культурах;

- Денежная купюра максимального номинала.

Как проводить заговор

Заговор нужно проводить ночью на растущую Луну. Так как этот обряд направлен и на привлечение заработка в том числе, вам понадобится подготовленная купюра. Сложите ее четыре раза и положите под подсвечник, на котором будет стоять свеча для обряда.

Зажгите свечу и подержите над ней ключ. Пока держите, представляйте себя на месте человека, чью должность вы хотите занять. Проговорите ее у себя в голове и упомяните название компании, в которой вы работаете. При этом проговаривайте: «Я смогу добиться своего». Рисуйте в своем воображении картины, связанные с повышением, пока ключ не нагреется до такой степени, что его невозможно станет держать. В предварительно открытое окно выбросьте его и ложитесь сразу же спать. Заговор начнет работать на вас.