Что нужно говорить при возвращении долгов

Возврат долгов, как и любая финансовая операция, тоже регулируется приметами.

Так, брать в долг рекомендуют в определенный день недели: в пятницу и субботу, а отдавать деньги нужно по средам и четвергам. Считается, что если вы попрощаетесь с деньгами в этот день, они быстро к вам вернутся и финансовая операция не пойдет вам в убыток.

Также отдавать долги нужно именно правой рукой. Считается, что так вы сохраните движение вашего денежного потока. Если не соблюдать эти приметы, считается, что с финансами в семье все будет не очень хорошо.

Приметы гласят, что нельзя отдавать долги сразу же, как вы получили зарплату. Необходимо выждать неделю, а уже потом возвращать то, что вы занимали. При этом купюры должны быть мелкими. Долги нужно отдавать исключительно наличными при личной встрече с человеком.

Для притяжения денежного потока необходимо при возвращении долга произносить определенный заговор. Он поможет вам не только вернуть ту сумму, но и разбогатеть:

“У тебя теперь есть, и у меня скоро будет”

Считается, что таким образом вы притягиваете финансы в свою жизнь и снабжаете денежный поток.