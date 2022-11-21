Ритуал на яйцо, который поможет сбросить бедность

Если бедность преследует вас уже многие годы и вы никак не можете вырваться из нее, ее можно «сбросить».

Так как чаще всего нехватка денег случается в результате порчи или других негативных действий. Существует ритуал с яйцом, который помогает избавиться от нищеты.

Еще в древности эта пища считалась символом достатка, так как не все люди могли позволить себе разводить кур или домашний скот. В связи с этим с яйцом можно проводить массу ритуалов для привлечения денег.

Обряд нужно проводить ночью, обязательно в будний день и на голодный желудок, так как в конце нужно будет съесть яйцо. Необходимо, чтобы оно быстро переварилось.

Яйцо лучше взять домашнее, а не магазинное. Необходимо брать продукт коричневого цвета с небольшими вкраплениями. Также понадобится кольцо из драгоценного металла, чаша и сковорода.

Начинать ритуал можно после захода солнца, когда на улице уже темно. Возьмите чашу и разбейте туда яйцо и положите в эту массу кольцо. Предварительно драгоценность нужно почистить и продезинфицировать.

Вместе с чашей обойдите квартиру и особое внимание уделите углам комнат. Произнесите фразу: «Пусть удача всегда будет в моем доме вместе с богатством и достатком. Все плохое должно уйти. Ключ. Замок»

После того, как вы обошли квартиру, вытащите кольцо из чаши, промойте и наденьте на палец. Вы не должны снимать кольцо в ближайшие 30 дней. Яйцо нужно пожарить и съесть, но во время этого нельзя ни с кем разговаривать.