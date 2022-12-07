В чем встречать Новый 2023 год

Согласно Восточному календарю, покровителем каждого года является определенное животное.

2023 год будет годом Черного Водяного Кролика. Чтобы наступившее время было счастливым, нужно встречать его в одежде комплиментарных для этого животного цветов.

Общие правила

Кролик не любит излишеств, ярких красок и неестественных цветов. Поэтому, если вы хотите ему угодить, подбирайте одежду классических фасонов без принтов и приглушенных оттенков. Также не стоит выбирать массивные аксессуары, которые будут приковывать на себя внимание. Пусть ваш образ будет сдержанным, но элегантным.

Какие цвета выбрать

Первое правило: никаких ярких, неоновых и других неестественных цветов. Рекомендуется надевать одежду черного, красного, темно-синего, фиолетового и коричневого цветов. Если ваш наряд покажется вам слишком темным для праздника, можно разбавить его белым, розовым, бежевым, голубым и другими пастельными тонами.

В качестве украшений лучше выбирать серебро или белое золото. Однако старайтесь подобрать их так, чтобы на них не было крупных камней, страз и орнаментов.

Что надеть

В предметах одежды вы можете себя не ограничивать. Подойдут любые платья, брюки, блузки и топы. Однако стоит отдать предпочтение натуральным тканям. Также старайтесь обращать внимание на фасон одежды. Не стоит надевать слишком открытые наряды с глубоким декольте и разрезом на бедрах. Чем скромнее будет ваш образ, тем лучше. Однако не стоит полностью закрывать свое тело тканью, важно найти золотую середину. Остальное — воля вашей фантазии.

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