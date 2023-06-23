Опасные привычки, подавляющие денежную энергию

Денежная энергия представляет собой поток, который ведет к человеку.

Если он подавлен, то человек может страдать от безденежья, большого количества кредитов и отсутствия работы. Энергия может быть перекрыта из-за некоторых финансовых привычек, которые отталкивают появление новых денег.

Проверьте себя, не злоупотребляете ли вы этими привычками и не грозит ли вам отсутствие денежной энергии.

Слишком долгое хранение денег

Если вы копите на какую-то большую покупку, то не стоит быть скрягой и складывать абсолютно все деньги на банковский счет, ограничивая себя. Такое поведение может обернуться подавлением денежной энергии. Старайтесь тратить хотя бы небольшую часть денег, чтобы энергия постоянно обновлялась.

Жалобы на свое благосостояние

Лучше ни с кем не говорить о деньгах, зарплате, предстоящих проектах и смене работы. Особенно нельзя жаловаться на свое безденежье, это считается очень грубой ошибкой. Так вы блокируете денежную энергию, так как деньги не любят тех, кто их не ценит. Эзотерики также верят, что из-за жалоб люди притягивают в свою жизнь негатив, связанный не только с деньгами, но и с отношениями, удачей и здоровьем.

Негатив по отношению к деньгам

У некоторых людей может появиться страх больших денег, ведь они могут быть уверены, что крупные суммы на счету только портят людей. Если вы ловили себя на мысли: «Много денег честным трудом не заработаешь», нужно поменять свое представление о деньгах и отношение к ним. Такой негатив может только усугубить положение.

Нелюбимая работа

Если вы не любите свою работу, то ваш денежный поток наверняка заблокирован. Если вы каждый день просыпаетесь с негативными эмоциями и думаете о том, как вам все надоело, то нужно задуматься об отпуске. Наверняка вы работали слишком долго и просто устали. Если отдых не поможет, то нужно искать новую работу – на этой вы не сможете заработать достаточно.