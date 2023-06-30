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Почему на кладбище лучше не разговаривать

30 июня 2023ГаданияМарианна Басс

С посещением кладбищ связано много традиций и примет – тема смерти еще в древности была покрыта мистикой и тайнами.

Почему на кладбище лучше не разговаривать
Фото: ritualica.ru

С посещением кладбищ связано много традиций и примет – тема смерти еще в древности была покрыта мистикой и тайнами. С тех пор мир сильно поменялся, но люди продолжают следовать советам, передающимся из поколения в поколение. Одной из таких стал запрет разговаривать на кладбище.

Зачем говорить на кладбище

Довольно часто люди приходят на могилу, чтобы поговорить с душой умершего человека – они верят, что она приходит на место захоронения и слышит их. Они делятся своими успехами и планами и верят, что душа из другого мира внимательно выслушает и незримо поможет человеку. Во многих случаях так люди проживают утрату и горе.

Что думает церковь

Православная церковь не запрещает живым говорить с мертвыми, приходя на могилу. Однако считает это нецелесообразным и противоречащим законам православия. Дело в том, что считается, что после смерти душа отделяется от тела и отправляется на Страшный суд, а затем в иной мир. Представители церкви говорят, что при разговорах с усопшими на кладбище у человека стирается понимание того, где на самом деле находится душа.

Вместо того, чтобы приходить на кладбище и разговаривать с умершими, тоскующим рекомендуется молиться за упокой души. Если близкий человек хочет помочь тому, кто находится на том свете, то можно вспоминать о человеке добрым словом или совершать добрые поступки от его лица.

Что говорят психологи

Психологи тоже считают нецелесообразными разговоры на кладбище – они мешают человеку пережить утрату. Дело в том, что при разговоре создается иллюзия того, что усопший еще жив, поэтому мозг не может принять факт смерти и прожить его. Если приходить на могилу и разговаривать с умершим слишком часто, то можно навредить своей психике. По словам психологов, усопшего надо отпустить и принять тот факт, что его больше нет рядом.

Если между живым и умершим остались какие-либо недосказанности, можно попробовать написать человеку письмо и сжечь его, либо сделать упражнение «пустой стул»: поставить перед собой пустой стул и представить, что там сидит человек, с ним можно поговорить, а также подумать над тем, что бы он ответил.

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