Как правильно хранить фотографии умерших людей

После смерти человека одной из главных вещей для его памяти остаются фотографии.

Большая ценность сохраняется у напечатанных фотографий, так как они были сделаны, как правило, в особый период жизни.

Многие люди часто пересматривают фотографии умерших родственников. Так они выражают тоску по ним, вспоминают светлые моменты жизни и сохраняют память о том, какими они были. Однако довольно часто возникает вопрос о том, как их лучше всего хранить. Ведь на фотографиях запечатлена энергетика человека, которого уже нет в мире живых.

Положите их в одно место

Не стоит развешивать по всему дому фотографии покойных родственников. Это будет притягивать негатив и ваши воспоминания. Если человек был вам очень близок, то поставьте в рамку одну фотографию с ним. Когда вам станет легче, вы сможете убрать снимок в отдельный альбом.

Все фотографии умерших людей должны храниться в одном месте. Выберите ящик или отдельный фотоальбом. Вы всегда сможете открыть его и вспомнить своих родственников и близких.

Не отделяйте фотографии живых от мертвых

Не стоит отделять на фотографиях живых и мертвых, обрезая снимки. Сохраните память о совместных счастливых моментах, пусть эти фотографии лежат в альбоме с живыми людьми. Это – жест доброй памяти и общим воспоминаниям, которые вас связывают. Не забывайте о том, что этот человек когда-то был с вами и дарил вам приятные впечатления. Если у вас есть общие фотографии и вы не хотите связывать себя с этим человеком, то его фотографии лучше передать кому-то из родственников.

Соблюдайте траур

Не забывайте о том, что смерть для живых всегда связана с трауром. Поэтому для фотографий мертвого человека лучше подобрать черную папку или черный фотоальбом. Если у вас такого нет, то можно просто прилепить к нему траурную ленту. Если у вас осталась всего одна фотография усопшего, то на нее также стоит повесить траурную ленту. Так вы покажете свое уважение душе покойного и то, что тоскуете по нему и соблюдаете траур. Сделать это стоит даже в том случае, если уже прошли 40 дней после смерти.

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