Как узнать предстоящие болезни по ладоням

Хиромантия – практика, которая позволяет узнать будущее человека по его ладоням.

А точнее по линиям, расположенным на них. С помощью их расположения можно предсказать, что случится с человеком, а также, что было в его прошлом и повлияло на настоящее.

Линия жизни

По линии жизни можно узнать об общем состоянии здоровья человека. Эта линия располагается вокруг большого пальца. Если она короткая, неровная или имеет разрывы, то это значит, что у человека есть проблемы со здоровьем. Если она начинает прерываться ближе к основанию ладони, то проблемы со здоровьем начнутся уже в пожилом возрасте.

Острова на линии жизни – пересекающиеся ромбы и квадраты – предупреждают об онкологии. Чем ниже к основанию ладони они располагаются, тем больше возраст, в котором человека подстерегает болезнь.

Линия сердца

Линия сердца расположена ближе всего к пальцам. Если она короткая – заканчивается у среднего или безымянного пальца, то есть высокая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Кружок на этой линии предупреждает об инсульте, поэтому в таком случае нужно очень ответственно отнестись к своему здоровью и постоянно проходить обследования у кардиолога.

Линия головы

Линия головы, ее иногда называют линией ума, начинается под указательным пальцем. Она может быть расположена над началом линии жизни или начинаться вместе с ней. Если от нее есть ответвления по направлению к пальцам, то есть большая вероятность того, что у человека будут проблемы с органами дыхания. Им лучше отказаться от вредных привычек, связанных с табаком.

Линии на кистях

Первая линия у основания ладони говорит о состоянии репродуктивной системы человека. Если она сильно изогнута, часто прерывается или ее вовсе плохо видно, то это значит, что нужно уделить внимание обследованиям у гинеколога или уролога.

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