Если вы хотите показаться вежливым человеком и предлагаете свою помощь после застолья, то лучше надеяться на то, что хозяйка дома откажет.

Лучше не предлагать помощь и не мыть посуду в чужом доме.

Кому можно доверить мытье посуды

Некоторые категории людей могут мыть посуду в гостях. Однако допускать к этому стоит не всех. Прикасаться к посуде и пище могут только самые близкие родственники:

Дети;

Родители;

Братья и сестры;

Любые другие близкие люди, в чьих добрых помыслах вы уверены.

Почему нельзя мыть посуду в гостях

Примета появилась благодаря тому, что наши предки сакрально относились к любой пище на столе. На кухню не впускали никого из гостей, только членов семьи. Так как пища в доме всегда была связана со здоровьем и достатком.

Одна из трактовок суеверия гласит, что чужой человек, моя посуду в гостях, может смыть здоровье и финансовое благополучие семьи вместе с едой. Родственники, так как они не делают зла, этого сделать не могут. Однако это должны быть кровные родственники обеих частей семьи.

Другая версия предполагает, что нельзя мыть посуду в доме, где есть незамужняя девушка. Чужая женщина может забрать любовное благополучие у юной жительницы дома.

Тот, кто помоет посуду в чужом доме, может навлечь беду и на себя. Так, если посторонний человек согласится помочь в уборке стола после праздника, то он может навлечь ссоры на свою семью. Считалось, что так он перенесет энергетику чужой семьи на свою.

Что делать, если в вашем доме помыли посуду

Если гость все-таки захотел помыть посуду в вашем доме, и вы не смогли ему отказать, то нужно все переделать за ним. Еще раз помыть каждую тарелку, стакан и столовый прибор. Так вы снимете весь негатив, который он оставил за собой.

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