Как сделать талисман для привлечения здоровья

Амулеты и талисманы лучше всего делать своими руками – так они станут частью энергии человека и будут передавать ему нужные свойства.

Такие вещи изготавливаются не только для того, чтобы защитить человека, но еще и для привлечения удачи и здоровья.

Талисманы могут быть разными, все зависит от того, где и как вы их будете носить.

Мешочек

Этот талисман обычно называют «мешочком здоровья». Шить его очень просто: вам нужно взять два куска ткани и просто сшить их вместе. Цвет не имеет значения, важно, чтобы материал был достаточно тонким, чтобы пропускать запах. Внутрь нужно положить засушенное растение: листья дуба, березы, папоротника или липы. Здесь ориентируйтесь на ваши предпочтения. Мешочек можно прикладывать к больному месту, если вы плохо себя почувствовали.

Из воска

Возьмите ароматическую свечу с природным запахом и зажгите ее. Посидите рядом с ней и визуализируйте себя в добром здравии и спокойствии. Когда свеча разгорится, возьмите блюдце с холодной водой и начните капать туда воск. Когда вы поймете, что уже достаточно – это ощущение придет к вам само, то можно погасить свечу. Воск положите в льняной мешочек и носите с собой. Если амулет сломался, это значит, что он спас вас от болезни.

Подвеска или браслет из камней

Обычный камень тоже может быть талисманом, но гораздо эффективнее работает как украшение, которое было сделано его владельцем. Возьмите необходимый камень или несколько и расположите их на веревке, у вас получится украшение. Если веревка оказалась слишком длинной, не обрезайте ее ножницами – концы нужно поджечь. В качестве камня можно выбрать ваш любимый, а можно подобрать его из конкретных целей: рубин – при головных болях, малахит – при аллергии, лазурит хорошо применять при воспалительных процессах в организме.

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