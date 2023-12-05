Гадание на любовь: кто в вас тайно влюблен

Для того, чтобы узнать, кто в вас тайно влюблен, надо ответить на несколько вопросов.

Отвечать нужно сразу, не задумываясь, а ответы записывать на листочке. Итак, вот эти вопросы.

1. Выберите время года: осень, весна, лето, зима.

2. Как вы передвигаетесь: пешком, на общественном транспорте, на машине, по-разному.

3. Как общаетесь: по телефону, в соцсетях, при личной встрече.

4. Выберите животное: собака, кошка, попугай, хомяк, лиса.

5. Ваше идеальное утро:

- чашка кофе и хорошая музыка;

- полежать полчасика и посмотреть в телефон;

- поспать до обеда;

- зарядка и бегом совершать подвиги.

6. Выберите число: 5, 6, 7, 10, 8.

7. Выберите цвет: зеленый, красный, черный, синий, белый.

8. Насколько вы уверенны в себе:

- 0-10%;

- 11-35%;

- 36-50%;

- 51-70%;

- 70% и выше.

9. Напишите название русской песни, которую вы слушали последней (или той, которая вспомнилась сейчас).

10. Загадайте число от 0 до 31.

11. Выберите число: 3, 6 или 8.

Теперь, когда ответы записаны, приступайте к расшифровке.

1. Осень – влюблен недавно (от одного дня до двух недель), лето – от трех недель до трех месяцев, весна – около полугода, зима – любит очень давно.

2. Пешком – у вас есть общие знакомые, с которыми вы не слишком близки; на общественном транспорте – он общается с кем-то из ваших родственников или его знают ваши родители; на машине – он ваш друг или дружит с кем-то из ваших друзей; по-разному – у вас нет общих знакомых.

3. В соцсетях – он думает о вас иногда; по телефону – он думает чаще о вас, чем о других; при личной встрече – думает о вас постоянно, и даже перед сном.

4. Собака – у него взбалмошный характер, он очень общительный; кошка – молчаливый и дерзкий; попугай – он часто шутит и у него мало друзей; хомяк – душа компании, его многие любят; лиса – простой человек в общении и в жизни, добрый.

5. Чашка кофе и хорошая музыка – брюнет; полежать полчасика и посмотреть в телефон – русый; поспать до обеда – рыжий или шатен; зарядка и совершать великие дела – блондин.

6. 5 – с вас ростом или чуть выше; 6 – выше вас на пару сантиметров; 7 – выше на сантиметров десять; 8 – очень высокий.

7. Зеленый – одевается просто, не любит выделяться; красный – одевается модно и броско; черный – любитель классики; синий – спортивный стиль; белый – по настроению и случаю.

8. 0-10% – вы никогда не общались;

11-35% – как-то переписывались;

36-50% – иногда списываетесь;

51-70% – общались когда-то, сейчас почти не видите этого человека;

70% и выше – часто общаетесь.

9. Первая буква названия песни – первая буква имени человека. Если нет имени на эту букву, смотрите вторую.

10. Этого числа он признается вам в чувствах. 0 – значит никогда.

11. В зависимости от того, какое число вы выбрали, надо показать гадание стольким людям, чтобы оно исполнилось. Лучше, чтобы эти люди тоже погадали.

Надеемся, вы поняли, кто ваш тайный возлюбленный, благодаря этому гаданию!