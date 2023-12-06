Как привлечь положительную энергетику в дом

Близкие люди и энергетика – те факторы, которые заставляют нас возвращаться обратно домой и любить это место больше всего на свете.

Наш дом – это не просто место, где мы спим и едим, – это наше место силы. И в наших интересах сделать его как можно более позитивным и теплым, энергетически сильным и приветливым. Существует немало способов увеличения положительной энергетики в доме, самые эффективные вы найдете в этой статье.

Устраните завалы

Добрая энергия не может быть в захламленном месте. Вещи, которые нам больше не нужны (а может, и никогда не были), занимают место и притягивают энергию застоя – это совсем не то, что нужно. Определите, где в вашем доме или квартире основные очаги таких завалом и немедленно разгребите их. Небольшая подсказка: обычно одним из самых захламленных мест является балкон – туда складывают все ненужное, вместо того, чтобы устроить там милое местечко отдыха. Осмотрите антресоли и шкафы, вытащите все старое и вынесите на помойку. На освобожденных территориях проведите влажную уборку, чистота начнет притягивать новую свежую энергию, которая преобразует внешний и внутренний облик вашего жилища.

Найдите свое место силы в доме

И обустройте его особенно уютно. Например, это может быть уютное кресло, сидя в котором вы чувствуете себя в безопасности и тепле. Принесите любимый плед, купите торшер с мягким светом – украсьте место силы, сделайте его еще приятнее. Это станет своего рода эпицентром положительной энергии в доме, вы это обязательно почувствуете.

Купите комнатные растения

Живые цветы не только обогащают воздух кислородом, но и вообще вдыхают жизнь в окружающую атмосферу. Там, где много растений, не может быть скучно и грустно, так что обзаведитесь парой-тройкой ярких горшков с красивыми цветами, и вот увидите – жизнь заиграет новыми красками.

Используйте магические предметы в интерьере

Ловец снов и колокольчики, например. Выберите что-то, что вам по душе и украсьте свое жилище – даже если вы не совсем верите, что все эти штуки помогают, они звучат и выглядят довольно медитативно, успокаивающе, так что ваше внутреннее состояние будет гармонизироваться.

Зажигайте свечи

Купите побольше свечей и зажигайте их не только тогда, когда отключают свет. Дело в том, что пламя свечи очищает пространство и заряжает его теплой энергетикой. Более того, огонь символизирует творчество, и находиться рядом с зажженными свечками – полезно, если вы желаете получить свою порцию вдохновения.

Используйте эти методы, и вскоре вы заметите, как стали здоровее и энергичнее, умиротворенней.