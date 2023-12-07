Денежные кольца: что это такое и как их носить

Денежное кольцо – украшение, которое заточено под исполнение финансовых желаний человека.

Если носить его каждый день, оно будет притягивать положительную финансовую энергетику к человеку. Однако нужно правильно заряжать кольцо и носить, чтобы оно работало.

Как зарядить денежное кольцо

Для создания денежного украшения подойдет любое кольцо из драгоценного металла. Это не должна быть бижутерия, так как она может нарушить энергетический финансовый поток.

Возьмите кольцо, которое вы точно будете надевать каждый день. Если украшение не надевать, то денежная энергия станет отрицательной. Поэтому в украшении вы должны быть уверены.

Заряжать кольцо надо раз в месяц в Полнолуние. Возьмите прозрачную стеклянную емкость и насыпьте туда монеты разного достоинства. Если есть такая возможность, то валюта также должна быть разной. Положите кольцо в эту емкость и поставьте на подоконник на ночь, а с утра наденьте на руку и не снимайте дольше, чем на час.

Носите это кольцо всегда. Оно будет заряжено на денежную энергию и притянет к вам финансовые потоки.

Как носить денежное кольцо

То, на каком пальце вы будете носить кольцо, зависит от его внешнего вида. Руку выбрать очень просто. Если вы левша – носите на правой, если правша – на левой. Так вы активируете энергии наименее активного полушария.