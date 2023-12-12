Какие обереги поставить на рабочий стол в офисе

На работе человек проводит большую часть своей жизни вне зависимости от графика.

Если эта работа находится в офисе, то это помещение становится вторым домом. Стол в open space или кабинет – не важно, где вы работаете. Это место должно быть защищено.

Статуэтка волка

Вещь с изображением волка – один из самых сильных оберегов для руководителей, лидеров, владельцев бизнеса и всех, кто занимает высокие должности. Дело в том, что в большинстве древних мифологий это животное олицетворяет собой развитую интуицию, интеллект и волю к достижениям.

Поставьте на рабочий стол статуэтку с волком или другой предмет с изображением животного. Он придаст сил, будет помогать в достижении целей и отпугнет людей, которые желают зла.

Алмазы

Алмаз – камень, который оберегает от конкурентов, обмана и зависти. Высокая стоимость ювелирных украшений с этими камнями обусловлена тем, что они имеют сильную защиту в бизнесе. Поэтому если у вас есть подозрения на недобросовестных сотрудников и партнеров, то поставьте на рабочий стол алмаз или положите ювелирное украшение с этим камнем. Такой оберег отпугнет всех недоброжелателей.

Кактус

Несмотря на то, что это растение колючее и непривлекательное, оно очень привязано к владельцу и помогает ему в жизни. Если у вас не ладятся отношения с коллегами, то поставьте на рабочий стол кактус. Вы увидите, как быстро начнете заводить новых друзей.

Мята

Еще одно растение, которое стоит поставить на рабочий стол. Мята не поможет завести новых друзей на работе, но отпугнет всех коллег с негативной энергией. Те, кто желают вам зла, больше не будут с вами общаться и не смогут сделать ничего против вашего слова.

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