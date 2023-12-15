Роковой рисунок: как татуировка меняет судьбу

Многие делают татуировки, потому что это красиво.

Великое множество разнообразных узоров, простых и сложных, черно-белых и цветных рисунков – сегодня кожу можно украсить как угодно. Но что, помимо внешней привлекательности, несет татуировка? Разберемся в этой статье.

Во-первых, сам ритуал нанесения татуировки меняет энергетику человека. В вашу кожу как бы вшивается новая информация самого процесса: кто делает татуировку, что это за человек (имеется в виду мастер)? Как он ее делает: с удовольствием или нет, в каком он настроении, как он относится лично к вам? Другими словами, обстоятельства этого процесса очень важны: они закладывают дальнейшую судьбу рисунка, и корректируют вашу судьбу тоже. Для того чтобы избежать проблем, тщательно выбирайте тату-мастера, неплохо было бы наладить с ним приятные отношения до того, как вы приступите к самому таинству. Выбирайте «своего человека» – ведь результат его творчества и его энергетика останется с вами на долгие годы, а может быть, и на всю оставшуюся жизнь.

Особое внимание стоит обратить на то, что сподвигло вас на нанесение тату. Проанализируйте собственные мотивы, чтобы понять, в какую сторону может измениться ваша жизнь после того, как заветный рисунок украсит ваше тело. Например, если вы делаете татуировку в память о неудавшейся любви, пребывая в расстроенных чувствах, можно не сомневаться, что в будущем ваша личная жизнь вряд ли станет менее печальной, ведь татуировкой вы как бы закрепляете негативный опыт отношений, «запечатываете» его на себе. Наоборот, яркие позитивные рисунки, навевающие хорошие мысли и воспоминания, сделанные в честь личных побед и счастливых событий, становятся талисманами на долгие годы, они притягивают еще больше счастья и удачи.

Надо еще сказать о том, что значение имеет и соответствие татуировки вашему характеру. Если вы решите сделать татуировку, скажем, головы разъяренного льва, будучи при этом робким человеком, то это может буквально разрушить вашу жизнь. Ведь львиная энергетика не сочетается с несмелостью и робостью, она привнесет в вашу жизнь испытания и события, которые потребуют от вас проявлений, совершенно вам не свойственных. Жить будет тяжело, а главное – будет мучить вопрос: почему еще недавно все было так легко и безоблачно, в чем причина такой резкой перемены? А причина – в изменении энергетики, которую принесла в вашу жизнь новая красивая татуировка.

Пусть ваша жизнь будет такой, какой вы ее задумали сами, а татуировки несут только добро, красоту и удачу!

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