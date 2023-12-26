Как перестать обижаться, терять энергию и деньги

Вы замечали, что происходит, когда вас переполняют эмоции? Какова их природа?

Часто можно услышать о наличии сознания и подсознания. Считается, что первое отвечает за разумное принятие решений, а второе за работу на «автопилоте». Подробнее об этом и о том, как перестать растрачивать эмоции попусту, рассказываем вместе с Сергеем Че, ментором и цифровым консультантом в сфере личностного роста и бизнеса.

Большую часть решений мы принимаем без долгих размышлений, основываясь на ранее сформированных убеждениях, стереотипах и паттернов поведения — привычке.

Анализ, то есть сознательная часть, включается редко и требует тренировки. Но именно осознание ситуации позволяют нам остудить эмоции и взять контроль в свои руки.

Представьте, что наше подсознание это лошадь, а сознание это кучер в карете.

Если вожжи натянуты и всё под контролем, вы едете спокойно, уверенно и точно знаете, куда приедем. Но если ваша лошадь начнёт нервничать, брыкаться, она может вырвать из рук вожжи и ускакать.

Это может произойти в том случае, если ваша мораль отреагирует на поведение и слова человека или случившееся событие.

У каждого человека своя мораль. Зная дату рождения, можно вычислить, от чего именно человек будет страдать или получать удовольствие.

Когда вы понимаете, что может расстроить собеседника, вы начинаете общаться иначе. Бережнее и аккуратнее. Вы понимаете особенности его поведения и не обижаетесь на вашего визави, потому что знаете, как работает его «программа ума» и что от него можно ожидать.

Зная свою программу ума, вы можете быстро отследить момент, когда начнёте эмоционировать и терять контроль над «лошадью». Ведь вместе с потерей контроля, вы теряете энергию. А дальше негативные события растут как снежный ком. Вы начинаете ссориться с окружающими и теряете деньги.

«От проблемы убираем эмоции — находим ситуацию; есть ситуация — есть решение», - говорит ментор, цифровой консультант в сфере личностного роста и бизнеса Сергей Че.

Как узнать, в чём проявляется мораль человека, что его будет раздражать или радовать?

На Востоке говорят: «Планеты управляют невеждами. Мудрецы управляют планетами».

Если обратиться к многотысячилетним знаниям Раджи-Йоги, можно определить 9 ключевых космических тел, которые влияют на поведения людей.

Солнце управляет людьми, рожденными 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца.

Когда у этих людей хорошее настроение, они занимаются покровительством. Помогают тем, кого считаю своими, а других просто не замечают. Очень щедрый и готовы отдать всё, но только тем, кого они относят к своему племени.

Позитивные, энергичные лидеры. Стратеги и мотиваторы. Солнце греет, но может сжечь до тла!

Если вы попытаетесь пойти против «Единицы», то ждите сильное сопротивление и агрессию.

Не терпят критику и несогласие, когда их не слушают, когда не признают их авторитет. Эти люди сражаются за власть и готовы подавить любого, кто встанет на их пути. Деспоты и эгоисты. Консерваторы и меняют свои убеждения только в результате кризиса.

Луна управляет людьми, рожденными 2, 11, 20 и 29 числа любого месяца.

Эти люди полная противоположность «Единицам». Мягкие, тактичные и дипломатичные люди. Прирожденные психологи. Чувствуют человека всем телом. Им важны отношения, поэтому будут держаться за вас до последнего.

Их часто одолевают сомнения, поэтому могут нервничать, если торопить в принятии решений. Стремятся снять ответственность с себя. Будут задавать много вопрос, прежде чем начать что-то делать.

Расстраиваются, когда их не понимают, когда уделяют им мало внимания, не обнимают. Когда не дают обратной связи, игнорируют.

Могут впасть в депрессию, начать манипулировать, потому что понимают, на что давить.

Юпитер управляет людьми, рожденными 3, 12, 21 и 30 числа любого месяца.

«Тройки» любят знания, считают себя умными и людей делят на «умных» и «глупых». С глупыми разговор короткий. Очень щедрые и заботливые люди. Заботой могут задушить.

Это ходячие энциклопедии, они знают всё, а если вы не согласны, начнётся спор. Азартны, принципиальны и упрямы в доказательстве своей правоты.

Их раздражают глупость, пустая болтовня и трата времени, любое проявление несправедливости. Не терпят хаос и нарушение правил.

Много думают, анализируют, но внешне может казаться, что ничего не делают.

Мистическая планета Раху управляет людьми, рожденными 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца.

Это креативщики, новаторы и революционеры. Всегда полны идей и целей. Неугомонные и суетные. Так как целей миллион, они могут взяться за дело, а потом быстро бросить. Находят недостатки в чем угодно и всегда хотят всё исправить, сделать лучше, совершить революцию!

Их раздражает нечестность и лицемерие. Говорят правду в лоб и не задумываются, что она может кого-то ранить. Язвительны, могут сказать что-нибудь острое.

«Четвёрки» витают в облаках и очень не любят, когда их пытаются спустить на землю. У них 100% интуиция и они видят то, что другие не замечают, но вот объяснить получается не всегда.

Меркурий управляет людьми, рожденными 5, 14 и 23 числа любого месяца.

Прирождённые коммуникаторы, торговцы и рационализаторы. Холодные, последовательные и правильные. Эстеты, им нужно, чтобы всё было красиво и логично. Не терпеть грязь, неряшливость и непоследовательность в действиях и рассуждениях. Свободолюбивые люди и их раздражает, если кто-то пытается ограничить их свободу. Разговорчивые, но если их обидеть, то замолкают надолго. Обидчивые, могут потерять рассудок и совершить что-нибудь антисоциальное. «Пятёркам» важно, чтобы было правильно, полезно и эстетично.

Венера управляет людьми, рожденными 6, 15 и 24 числа любого месяца.

Обычно это очень спокойные люди. С ними очень комфортно и приятно общаться. Мудрые, творческие натуры. Как и все творческие люди, могут эмоционировать, но все их эмоции протекают в сознании. Чтобы успокоить ум, им необходимо поспать. Не заставляйте их рано вставать, им жизненно необходимо высыпаться.

Эти люди, как и «пятёрки» тоже любят общаться, но их коммуникация тёплая. Они пришли в этот мир дарить любовь и комфорт. И очень хорошо знают, как лишить обидчика комфорта. Если им что-то не понравится, они начнут мстить, но не своими, а чужими руками. Вы никогда не узнаете, кто был «заказчиком», но акт возмездия вам точно не понравится.

Мистическая планета Кету управляет людьми, рожденными 7, 16 и 25 числа любого месяца.

«Семёрки» — гениальный люди. Но любой гений может быть «добрым» и «злым». Может легко и быстро решить любую проблему и ещё быстрее создать её на ровном месте. С ними никогда не соскучишься. Они действуют быстро, но хаотично, без плана, полагаясь на удачу и интуицию. Ты либо будешь восхищаться ими, либо проклинать их. Они делают это не со зла, просто хотят признания. Эти люди чувствительны к проявлению бездуховности во всех возможных смыслах. Могут осуждать за любые неприятные и порицаемые обществом человеческие качества. Едкие на высказывания. Спортивные, энергичные, харизматичные и сексуальные люди.

Сатурн управляет людьми, рожденными 8, 17 и 26 числа любого месяца.

Прагматичные реалисты. Мудрые люди. Часто сомневаются и редко доверяют кому-то своё дело. Стараются всё контролировать и быть лучшими. Им важен результат и людей оценивают по результату. Если у вас есть артефакты успеха, вас будут слушать. А если нет, то вы для них не авторитет. Они отвечают за порядок и не терпят нарушение инструкций и договоренностей.

Люди для них как инструменты, поэтому не обижайтесь, если вас заставляют работать и давать результат, не зависимо от ваших планов.

Материалисты и трудяги, могут пропадать на работе.

Марс управляет людьми, рожденными 9, 18 и 27 числа любого месяца.

Спортивные, энергичные и эмоциональные люди. Они первые придут на помощь, даже если их не просишь. Всегда рады помочь, даже во вред себе. Экстремалы, полезу в драку, прежде чем разобраться, кто виноват. В ответ на свою помощь, они будут ждать от вас благодарность и ответную помощь. Если не получат, то могут впасть в гнев. В гневе опасны, потому что эмоции бьют через край.

Любят делать всё сообща и вместе. Не выносят слово «нет», всегда будут отстаивать свою точку зрения и сражаться за идею. Стремятся быть первыми, поэтому их раздражают «звёздные» люди. Последнее слово должно быть за ними! Очень деятельные люди, не любят медлительных и тяжёлых на подъём.

Конечно, не все вертится только вокруг этих показателей. Многое зависит от личных убеждений, воспитания, приобретенного опыта и знаний, ценностей, той среды, в которой они росли, и даже от индивидуального личного года, который в данный момент проживает человек. Что это такое? Все просто: каждый год несет в себе для человека разные эмоции, поведение, взгляды на ту или иную ситуацию. Если понять это и осознать, то можно уменьшить тревожность, стать более стрессоустойчивым, легче относиться к тому, на что повлиять невозможно. Это знание позволит запланировать правильные шаги и действия, которые сделают текущий период или предстоящий год максимально эффективным и гармоничным.