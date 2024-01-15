Гадание на суженого в Крещение: по расческе и зеркалам

В Крещение принято гадать не только на судьбу, особенной популярностью пользуются гадания на будущего жениха.

Девушки любили время праздников за то, что можно развлечь себя домашними гаданиями в морозы, а также узнать, каким будет супруг.

Гадали всегда в кругу подруг – мужчин не звали и строго-настрого запрещали заходить в комнату, где происходило гадание. Процесс считался женским таинством, поэтому мужчины могли помешать точности гадания. Незамужние девушки не гадали с замужними подругами – считалось, что это может разрушить брак.

Гадание по расческе

Это – один из самых популярных и простых способов гадания на Крещение. Нужно взять чистую расческу, которой пользуется только одна девушка и расчесать волосы на ночь. При этом надо приговаривать пожелание о том, чтобы будущий супруг явился во сне. Расчесывать волосы нужно медленно и находиться в одиночестве. Так как гадания проводились ночью, то лечь спать нужно после полуночи.

Если жених не пришел ночью во сне, то с утра можно погадать на его имя. Возьмите волосы, оставшиеся на расческе, снимите их и киньте через левое плечо. Посмотрите, как упали волосы на пол: в них можно разглядеть первую букву имени будущего супруга;

Гадание по зеркалам

Для этого гадания понадобится два зеркала и две свечи. Поставьте зеркала так, чтобы они смотрели друг на друга и получался зеркальный коридор. Гадание стоит проводить в полной темноте, единственный источник света – две свечи, поставленные напротив каждого из зеркал.

Сядьте напротив одного зеркала и зовите своего суженого на чай. Приглядитесь в зеркальный коридор – в нем должен появится мужчина, им и будет ваш будущий муж. После того, как завершите гадание, потушите свечи и громко крикните: «Чур, меня!». Так гадание точно сбудется.

Читайте также: