5 самых популярных способов узнать свою судьбу

Все мы не прочь узнать хотя бы немного о будущем, ведь интересно, куда повернет вектор нашей судьбы.

Загвоздка лишь в том, что найти достоверный источник такой информации очень сложно. Мы составили топ-пять самых популярных и надежных способов узнать свою судьбу.

«Что меня ждет в будущем?» «Счастливая у меня судьба или нет?» – все эти вопросы женщины (они тут особенно любопытны) задают себе и не находят ответа. Но стоит найти что-то, что обещает приблизиться к разгадке судьбы, – все силы тут же брошены на исследование и поиск ответа. Итак, копать больше не придется. Мы составили топ-пять самых популярных способов узнать свою судьбу.

Квадрат Пифагора

Пожалуй, самый популярный способ понять о себе все, да еще и рассчитать любой период жизни. Почему квадрат? Потому что в результате анализа вы получаете квадрат, разбитый на девять зон, в каждой из которых написаны цифры. В зависимости от того, какие цифры преобладают, вы наделяетесь теми или иными качествами. Например, много единиц у сильных характером людей, а вот девятки означают хорошую память. Да, в рамках этого способа можно также рассчитать цифру года, например, чтобы понимать, что вас ждет. Очень удобно, как нам кажется.

Гороскоп друидов

Тут все просто: по дате рождения находишь дерево, которое соответствует этой самой дате, и узнаешь действительно все о себе и своей судьбе. Особо любознательные могут почерпнуть информацию о том, с какими деревьями, простите, то есть с какими людьми им стоит заводить общение. А если без шуток, то в описании дерева и правда много интересного, главное – понять, как именно это относится лично к тебе.

Хиромантия

Тут просто вспомним цыганок, которые по руке читают будущее. Хотя, постойте, врут или правда читают? Наверное, на этот вопрос никто никогда не ответит. Тем не менее гадание по руке до сих пор считается одним из самых известных и почитаемых способов узнать свою судьбу. Линии и холмики на руке (обычно левой, но всякое бывает) указывают, что вы за человек, насколько умны и/или чувственны, как долго будете жить. Что ж, любопытно.

Карты любви

Еще одна интересная система опознавания личности и судьбы была изобретена Робертом Кэмпом, и называется она, как вы успели заметить, очень романтично. Тут тоже все упирается в дату рождения, которой соответствует определенная карта из колоды. И вот когда вы эту карту узнаете, вот тогда-то и начнется самое интересное: вам расскажут все о вас и о вашем прошлом, настоящем и будущем.

Подбросить монетку

И конечно, самый действенный способ узнать свою судьбу – бросить монетку. Хорош тем, что вы не только полностью снимаете с себя всю ответственность за вашу жизнь и ваш выбор, но и сами активно участвуете в принятии решения: назначаете, что будет значить орел, что решка, подкидываете, в конце концов.

И в заключение хочется сказать, что решать, конечно, вам. Ваша судьба в ваших руках, ну а эти интересные способы взглянуть на себя, рассмотреть свою личность, безусловно, очень занятные и стоят нашего (и вашего) внимания.

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