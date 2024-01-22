Вещи на кухне, которые притягивают бедность

Кухня – место в доме, где виден достаток хозяев.

Через кухню проходит жизненная энергия человека, поэтому важно держать эту комнату не только чистой и опрятной, но и всегда убирать лишние вещи. Некоторые предметы на кухне могут притягивать бедность и ухудшать материальное положение жильцов дома.

Первый месяц года – лучшее время для того, чтобы привести кухню в порядок и добиться денежного благополучия.

Посуда с трещинами и сколами

Посуда, которая уже потеряла свой первоначальный вид, но еще пригодна для использования, притягивает бедность. Ее нельзя даже просто хранить на кухне. Такие вещи нужно или ремонтировать или выбрасывать в урну.

Существует примета, согласно которой, трещины на посуде притягивают нечистую силу в дом. Так злые духи проникают на хозяйскую кухню и забирают финансовое благополучие.

Пустые бутылки и банки

На кухне нельзя хранить пустые банки и бутылки. Если они вам нужны, то лучше оставить их лежать в кладовке или в другом помещении. Дело в том, что пустые емкости притягивают пустоту в кошелек. Если места для хранения нет, то банки и бутылки стоит наполнить чем-то нужным. Предмету, которому нельзя найти применение, на кухне не место.

Вставшие часы

Неработающие часы символизируют время, потраченное впустую. Вы можете чувствовать, как дни буквально утекают и не приносят счастья, радости и богатства. Этот ресурс более ценен, чем деньги, поэтому сломанные часы тормозят рост и развитие каждого домочадца. Если на работе не дают повышение и не увеличивают зарплату – почините сломанные часы или замените их на новые. Скоро вы заметите личные перемены.

Сломанные электроприборы

Неисправные гаджеты на кухне «высасывают» энергию денег из человека. Такие вещи буквально стоят без дела и кричат о том, что у человека нет материальных ресурсов на починку или замену. Поэтому если на кухне есть неисправные электроприборы, лучше сразу же чинить их. Иначе они будут высасывать денежную энергию и притянут в дом бедность.

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