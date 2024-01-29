Как правильно гадать на картах Таро

Все что нужно знать новичку о том, как гадать на картах Таро

Перед тем как начать гадание, нужно выбрать колоду. Если вы новичок, то присмотритесь к классическим картам Артура Уэйта или Марсельских Таро – в них сюжет на картах считывается интуитивно, поэтому не придется смотреть дополнительные источники при гадании. Новую колоду нужно зарядить энергией хозяина – для этого положите ее на ночь под подушку, делать это нужно раз в полгода. Не забывайте очищать карты от накопленной информации. Для этого кладите их на подоконник каждое полнолуние.

Гадать на Таро можно себе и другим. Если вы хотите ответить на свой вопрос, то всегда уточняйте это. При гадании другому человеку называйте вопрос и его имя. Например: «Что сделать [имя] в такой ситуации?».

Не забывайте о запретах при использовании Таро:

Нельзя браться за гадание будучи в состоянии опьянения.

Воздержитесь от гадания, если чувствуете себя не в ресурсе, или болеете.

Не стоит гадать, будучи встревоженной, обеспокоенной, или на пике эмоционального напряжения. Перед гаданием обязательно нужно успокоить разум, для этого можно выполнить дыхательную или медитативную практику.

Если вы гадаете для другого человека – следите за своими чувствами, вы должны быть беспристрастной, какие бы карты не выпали. Ваше эмоциональное вовлечение, или сопереживание человеку может помешать дать вам корректную трактовку расклада.

Гадание на картах Таро предполагает использование интуиции, знаний о человеческой природе и психологии, а также символизма карт той колоды, которую вы используете для того, чтобы узнать о прошлом, настоящем или будущем. Поэтому, развивайте свое внутреннее чутье, изучайте карты, и в конце концов вы освоите это непростое занятие.