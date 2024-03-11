Масленица. День первый: встреча

Для славянских народов празднование Масленицы символизировало встречу Нового Года – на Руси до 14 века Новый Год начинался в марте.

Проходили века, менялась жизнь, но Масленица продолжала жить и оставаться веселым и любимым праздником, который сопровождался народными гуляниями, хороводами, песнями и плясками.

Главное угощение на Масленице – блины, символ Солнца и приближающейся Весны. Празднование длится 1 неделю и каждый день этой недели особенный, со своим названием: Встреча, Заигрыш, Лакомка, Разгуляй, Тёщины и Золовкины посиделки, Прощеное Воскресенье.

Встреча – это первый день Масленицы. В этот день утро начиналось чуть позже обычного, так как по народным поверьям, считалось, что для хорошего урожая льна в чистый понедельник нужно проспать как можно дольше. Затем по традиции Масленицы начинали печь блины. Первый блин предназначался душам усопших родителей. Его клали на подоконник или отдавали нищим, чтобы они помянули умерших. Из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях.

Обычай праздновать окончание зимы и приход весны существует у многих народов:

В Шотландии на Масленицу вместо блинов пекут постные лепешки. Традиционно лепешки выпекаются всей семьей.

В Англии проводятся соревнования в беге с блинами среди женщин. По звону «блинного колокола» женщины, принимающие участие в шоу, бегут с горячей сковородкой и блином. Во время бега женщины должны не менее трех раз подбросить блин на сковородке и поймать его. Победительница, которая успеет первой передать блин звонорю, получает приз – его поцелуй.

В Дании проходят праздничные мероприятия: концерты, театральные представления. Молодежь пишет и передает друзьям шуточные письма без обратного адреса. Если юноша, получивший такое письмо от девушки, угадает её имя, то на Пасху она должна подарить ему шоколад.

В Чехии в дни Масленицы мужчины вымазывают лицо сажей, весело под музыку обходят деревню и везут за собой «клатик» (деревянный разукрашенный брусок). При встрече девушки этот «клатик» вешается ей на шею или привязывается к руке. Хочешь снять – плати откуп.

И хотя Масленица есть во многих странах, но с таким размахом, как в России, eё не отмечают, пожалуй, нигде. Масленичная неделя – это прекрасное время для встречи с близкими и друзьями, и 7 поводов вдоволь наесться вкусных блинов.