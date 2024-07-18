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Почему нельзя убирать дома вечером

18 июля 2024ГаданияМарианна Басс

В древности уборка считалась важным ритуалом – ее планировали заранее так, чтобы все действие происходило в правильное время.

Почему нельзя убирать дома вечером
Фото: Image by freepik

Для наших предков это было длительным процессом, так как нужно было убрать весь дом, двор, а также почистить жилище животных. Если уборка приводилась в неудачное время или в неподходящий день, считалось, что семью может настигнуть беда.

Одна из народных примет гласит, что вечерняя уборка дома может принести в семью бедность, так как после заката можно «вымести» достаток из жилища. По этой же причине нельзя проводить по вечерам финансовые операции – деньги утекут из рук.

Другое поверье основано на суждении о том, что по вечерам просыпается нечистая сила. Поэтому в древности люди предпочитали рано ложиться спать и не выходить из дома в темное время суток. При этом веник считали атрибутом, охраняющим жилье от злых духов. Во время уборки приходилось выносить этот амулет на улицу, что могло освободить вход в дом для непрошенных гостей.

Еще одно поверье связано с Домовым. Предки верили, что каждый дом охраняется добрым духом, покой которого очень просто потревожить. Если убирать в жилье вечером, то можно нарушить распорядок дня Домового. Тогда он уйдет и перестанет охранять дом.

Современные эзотерики поддерживают мысль о том, что убирать вечером не стоит. В это время люди приходят в работы и учебы домой, принося негативную энергию. Если начать уборку, то это может способствовать распространению негатива по всей квартире, что скажется на общем состоянии всех жильцов.

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