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3 амулета, защищающих от сглаза

26 июля 2024ГаданияМарианна Басс

Сглаз считается одним из самых сильнодействующих воздействий.

3 амулета, защищающих от сглаза
Фото: Image by freepik

При этом сглаз часто наводят случайно, делая человеку комплименты. Можно говорить человеку о том, какой он красивый, желая ему зла. В таком случае есть риск навести сглаз. Чтобы этого не произошло, всегда носите с собой защитные амулеты. Их можно купить в магазине или сделать самостоятельно.

Булавка

Этот предмет с древних времен считается надежным оберегом от сглаза и порчи. Наши предки верили, что металл забирает на себя всю негативную энергию. Поэтому раньше было принято подкалывать вещи булавкой – считается, что она помогает от сглаза, порчи и других воздействий темных сил.

Важно напитать булавку своей энергией, чтобы она забрала весь негатив на себя. Возьмите булавку в левую руку и скажите: «Я отдаю тебе часть своей энергии. Защити меня от злых глаз». После этого прикрепите булавку на одежду так, чтобы ее не было видно другим. Если она сломается или потеряется – значит, она сделала свое дело. Можно подготовить новый оберег.

Красная нить на запястье

Самыми сильными считаются красные нити, привезенные из Иерусалима, но вы можете самостоятельно сделать этот амулет у себя дома. Возьмите красную нить и сложите ее ровно семь раз, отрежьте необходимый кусок. После этого оберните всю нить вокруг руки семь раз так, чтобы она не сдавливала руку. Конец нити возьмите и представьте ваше самое любимое место на планете – ваше место силы, где вам спокойно и хорошо. Представьте себя в этом месте и то, чем бы вы хотели там заняться. Так красная нить напитается вашей энергией.

Носите красную нить на запястье до тех пор, пока она не порвется или не развяжется. Если это произошло, значит амулет отработал свое – можно создать новый.

Монета

Монета, как и булавка, может выдержать магическое воздействие темных сил, так как сделана из прочного металла. Важно зарядить ее своей энергией, чтобы она смогла защищать вас. В полнолуние возьмите любую свечу, напишите на ней свое имя и дату рождения. Поднесите монету к свече так, чтобы на ней осталось немного копоти – так вы отдадите часть своей энергии. Важно проводить ритуал аккуратно – есть риск обжечь пальцы, поэтому можно взять любой металлический держатель.

После этого положите монету в особенное место, чтобы она всегда была с вами. Важно не класть ее в кошелек, чтобы не спутать с другими монетами. Когда копоть сотрется, ритуал можно провести заново.

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