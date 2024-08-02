3 обряда на похудение

Часто случается, что человек соблюдает все рекомендации врачей по похудению, занимается спортом и имеет достаточное количество физических активностей, но сбросить вес не получается.

В таком случае можно попробовать помощь в виде магического воздействия.

В обрядах на похудение используются особые предметы. Считается, что они придают телу человека особую энергетику, которая помогает похудеть. Как правило, результат наступает не сразу, но уже через месяц заметны первые изменения. Большинство ритуалов необходимо выполнять в полнолуние – это время обновлений и новых свершений.

Обряд с водой и полотенцем

Наберите тазик воды – важно, чтобы она была проточной, поэтому не нужно ее кипятить. Поднесите левую ладонь к кромке тазика и шепотом скажите о своих самых заветных желаниях, связанных со своим телом. Важно говорить это в настоящем времени, например: «Я похудела на три килограмма за месяц». Или: «Моя талия стала 60 сантиметров в обхвате». Важно говорить желание искренне и с любовью к себе – так вода будет заряжаться вашей энергетикой.

В ночь наступления полнолуния нужно сходить в душ, а после этого облить себя заряженной водой. Оботрите себя чистым полотенцем и представьте, как лишние килограммы буквально стираются. Важно – нельзя вставать на весы до следующего полнолуния.

Обряд с зеленым чаем

Заварите листовой зеленый чай в том количестве, чтобы вам хватило его на неделю. Емкость должна быть герметичной и стерильной, чтобы жидкость не испортилась. Когда чай остынет, возьмите в руки емкость и скажите: «Я смогу похудеть и буду довольна своим телом. Чай растопит лишние килограммы». После этого на протяжении недели вам нужно выпивать одну чашку зеленого чая по вечерам. Как только вы выпьете зеленый чай, ложитесь спать. Засыпать нужно с мыслью о том, что завтра вы станете лучшей версией себя и сможете добиться своих целей.

Обряд с конвертом

В полнолуние ночью сядьте за стол и зажгите любую свечу. Важно проводить обряд в полной темноте. Возьмите бумагу с конвертом и нарисуйте тело вашей мечты. Важно, чтобы человек на рисунке был максимально похож на вас, например, прической или родинками. Подпишите рядом свое имя и желаемый вес. Во время рисования представьте себя в новом теле и то, что вы получите, когда добьетесь желаемого результата. Рядом с человеком напишите свое имя и желаемый вес. После этого сложите рисунок в конверт, сожмите его в руках. Представьте, что отдаете всю свою энергию в этот конверт. Запечатайте его до следующего полнолуния. Обряд можно повторять каждый месяц.