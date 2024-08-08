Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как узнать свою судьбу по форме подбородка

8 августа 2024ГаданияМарианна Басс

Физиогномика – это наука, которая помогает определить тип личности и черты характера человека, основываясь на анализе черт лица.

Как узнать свою судьбу по форме подбородка
Фото: Image by Racool_studio on Freepik

По этим же признакам можно предсказать судьбу. Рассказываем о разных формах подбородка и о том, что они могут уточнить о человеке.

Квадратный подбородок

Люди с квадратным подбородком часто необычайно упрямы и имеют высокую силу воли. Иногда они могут проявлять скрытую агрессию, так как им тяжело контролировать свои слова. Они очень горды и уделяют большое внимание своему внешнему виду.

Чаще всего люди с квадратным подбородком становятся хорошими руководителями. Им важно реализовать себя в профессии, поэтому они готовы идти по головам ради собственной выгоды, но при этом всегда приносят хороший результат.

Вытянутый подбородок

Вытянутый тип подбородка часто характерен для людей, обладающих силой и интеллектом. Однако среди людей с такой чертой лица часто встречаются невротики и драматичные личности.

Как правило, люди с таким подбородком становятся представителями творческих профессий. Им важно не столько реализовать свои амбиции и заработать деньги, сколько проявить себя и показать ценность для других.

Овальный подбородок

Такие люди уверены в себе и часто верно выбирают жизненный путь. Они точно знают, что им нужно. Однако у них могут трудно складываться отношения с окружающими, поэтому найти друга или партнера им нелегко.

Люди с овальным подбородком часто идут в профессию, где нужно помогать другим людям и общаться. Они часто становятся врачами, юристами, социальными работниками или учителями.

Круглый подбородок

Люди с круглым подбородком – оптимисты, которые часто смотрят на жизнь через розовые очки. Им легко найти друзей и стать душой компании, но они могут скрывать свою настоящую личность. Глубоко открываются они только близким людям. Если в личной жизни все складывается удачно, то у таких людей появляется большая семья.

Как правило, такие люди выбирают работать на себя. Они не любят подчиняться и трудиться по графику. Им рекомендуется найти хобби и превратить его в работу.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКак узнать свою судьбу по форме подбородкаФинансовый гороскоп на 9 августа 2024 годаГороскоп на 9 августа 2024 года
Гадания
Что категорически запрещено выбрасывать из дома: 7 вещей, которые удерживают благополучие и удачу
Что категорически запрещено выбрасывать из дома: 7 вещей, которые удерживают благополучие и удачу
Гадания
3 обряда на похудение
3 обряда на похудение
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]