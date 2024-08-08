Как узнать свою судьбу по форме подбородка

Физиогномика – это наука, которая помогает определить тип личности и черты характера человека, основываясь на анализе черт лица.

По этим же признакам можно предсказать судьбу. Рассказываем о разных формах подбородка и о том, что они могут уточнить о человеке.

Квадратный подбородок

Люди с квадратным подбородком часто необычайно упрямы и имеют высокую силу воли. Иногда они могут проявлять скрытую агрессию, так как им тяжело контролировать свои слова. Они очень горды и уделяют большое внимание своему внешнему виду.

Чаще всего люди с квадратным подбородком становятся хорошими руководителями. Им важно реализовать себя в профессии, поэтому они готовы идти по головам ради собственной выгоды, но при этом всегда приносят хороший результат.

Вытянутый подбородок

Вытянутый тип подбородка часто характерен для людей, обладающих силой и интеллектом. Однако среди людей с такой чертой лица часто встречаются невротики и драматичные личности.

Как правило, люди с таким подбородком становятся представителями творческих профессий. Им важно не столько реализовать свои амбиции и заработать деньги, сколько проявить себя и показать ценность для других.

Овальный подбородок

Такие люди уверены в себе и часто верно выбирают жизненный путь. Они точно знают, что им нужно. Однако у них могут трудно складываться отношения с окружающими, поэтому найти друга или партнера им нелегко.

Люди с овальным подбородком часто идут в профессию, где нужно помогать другим людям и общаться. Они часто становятся врачами, юристами, социальными работниками или учителями.

Круглый подбородок

Люди с круглым подбородком – оптимисты, которые часто смотрят на жизнь через розовые очки. Им легко найти друзей и стать душой компании, но они могут скрывать свою настоящую личность. Глубоко открываются они только близким людям. Если в личной жизни все складывается удачно, то у таких людей появляется большая семья.

Как правило, такие люди выбирают работать на себя. Они не любят подчиняться и трудиться по графику. Им рекомендуется найти хобби и превратить его в работу.

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