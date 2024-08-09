Почему нельзя носить чужие украшения

Считается, что украшения – такой же личный предмет, как расческа или помада.

Поэтому не стоит соглашаться, если вам предлагают надеть украшение, которое вам не принадлежит. Это может навлечь беду и неудачу.

Магнит для негативной энергии

Любой металл – это средство для хранения энергии и информации. Металлические предметы используют для наведения порчи или сглаза, так как именно этот материал лучше всего удерживает негатив. Поэтому, если вы наденете украшение с негативной энергией, есть риск навлечь на себя все то, что хранится в памяти этого металла. Гораздо хуже, если сглаз или порча попадают «не по адресу», так как это значительно увеличивает негативное воздействие на человека.

Обмен энергиями

Если человек носил украшение до вас достаточно долго, то аксессуар мог вобрать в себя всю энергетику человека, в том числе негативную. Поэтому следующему человеку, надевшему украшение, может передаться энергия предыдущего владельца. Если вы хотите вместить в себя все зло, агрессию и другие негативные эмоции человека, то смело надевайте на себя его украшение. А если вы поносите аксессуар, а потом отдадите обратно, ваши энергии смешается, что приведет к совмещению негативных эмоций в двух людях.

Передача судьбы

Во многих культурах верят, что украшения должны быть с нами всю жизнь, и аксессуар очищался только после смерти предыдущего владельца – так появились фамильные ценности в виде украшений с драгоценными камнями. Считается, что если человек наденет чужое ювелирное изделие, он может навлечь на себя судьбу предыдущего владельца. Так можно навлечь на себя болезнь, неудачу или раннюю смерть.

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