3 ритуала для привлечения богатства в день зарплаты

Получение зарплаты – энергетически сильный день для привлечения денег.

Именно в этот момент открывается поток денежной энергии, поэтому есть возможность приумножить свое богатство. Существуют ритуалы, которые помогут привлечь больше богатства в день зарплаты – проводите их каждый месяц, и вы получите премию или повышение.

Не тратьте деньги в день зарплаты

Перед днем зарплаты закупитесь всем необходимым, что может пригодится на следующий день. Составьте меню и избегайте незапланированных трат. Деньги желательно перевести в наличную валюту и снять всю полученную сумму. В ночь после получения зарплаты положите ее под подушку – деньги пропитаются вашей энергией и энергией дома, с ними будет тяжелее расставаться, поэтому они захотят вновь к вам вернутся.

После того как деньги переночевали с вами, их можно вновь перевести в безналичную валюту и использовать по назначению.

Пересчитайте деньги

Этот ритуал также требует обналичивания средств. В день получения зарплаты сядьте в спокойное и тихое место в вашем доме и полностью пересчитайте полученную сумму. Важно обращаться с деньгами аккуратно и складывать их купюра к купюре. Следите за тем, чтобы они не мялись и не пачкались. Во время подсчета средств думайте только о хорошем, избегайте негативных мыслей и передавайте деньгам позитивную энергию – так вы сможете «зарядить» купюры благоприятной аурой.

Зарядите деньги рабочей энергией

Важно в день зарплаты оставаться в офисе как можно дольше, чтобы меньше людей видели проведение ритуала. Если вы получаете зарплату наличными, то положите на рабочий стол все полученные деньги, если безналом – положите карту. Возьмите листок бумаги и напишите ту сумму, которую вы хотите получить в качества зарплаты в следующем месяце и положите поверх банковской карты или купюр. После этого положите руку на бумагу и представьте, что вы готовы сделать ради заработка. Например, работать по выходным или оставаться в офисе дольше. Передайте эту мысль деньгам и покажите свое желание трудиться.

Так вы зарядите зарплату на будущий успех и рабочую энергию – в этом или следующем месяце ждите повышение.

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