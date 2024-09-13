Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

3 ритуала для привлечения богатства в день зарплаты

13 сентября 2024ГаданияМарианна Басс

Получение зарплаты – энергетически сильный день для привлечения денег.

3 ритуала для привлечения богатства в день зарплаты
Фото: Image by freepik

Именно в этот момент открывается поток денежной энергии, поэтому есть возможность приумножить свое богатство. Существуют ритуалы, которые помогут привлечь больше богатства в день зарплаты – проводите их каждый месяц, и вы получите премию или повышение.

Не тратьте деньги в день зарплаты

Перед днем зарплаты закупитесь всем необходимым, что может пригодится на следующий день. Составьте меню и избегайте незапланированных трат. Деньги желательно перевести в наличную валюту и снять всю полученную сумму. В ночь после получения зарплаты положите ее под подушку – деньги пропитаются вашей энергией и энергией дома, с ними будет тяжелее расставаться, поэтому они захотят вновь к вам вернутся.

После того как деньги переночевали с вами, их можно вновь перевести в безналичную валюту и использовать по назначению.

Пересчитайте деньги

Этот ритуал также требует обналичивания средств. В день получения зарплаты сядьте в спокойное и тихое место в вашем доме и полностью пересчитайте полученную сумму. Важно обращаться с деньгами аккуратно и складывать их купюра к купюре. Следите за тем, чтобы они не мялись и не пачкались. Во время подсчета средств думайте только о хорошем, избегайте негативных мыслей и передавайте деньгам позитивную энергию – так вы сможете «зарядить» купюры благоприятной аурой.

Зарядите деньги рабочей энергией

Важно в день зарплаты оставаться в офисе как можно дольше, чтобы меньше людей видели проведение ритуала. Если вы получаете зарплату наличными, то положите на рабочий стол все полученные деньги, если безналом – положите карту. Возьмите листок бумаги и напишите ту сумму, которую вы хотите получить в качества зарплаты в следующем месяце и положите поверх банковской карты или купюр. После этого положите руку на бумагу и представьте, что вы готовы сделать ради заработка. Например, работать по выходным или оставаться в офисе дольше. Передайте эту мысль деньгам и покажите свое желание трудиться.

Так вы зарядите зарплату на будущий успех и рабочую энергию – в этом или следующем месяце ждите повышение.

Читайте также:

Рамблер: последние новости3 ритуала для привлечения богатства в день зарплатыГороскоп на 14 сентября 2024 годаЛюбовный гороскоп на 14 сентября 2024 года для каждого знака
Гадания
Астролог назвала «пятницу 13-е» хорошим днём для покупки недвижимости
Астролог назвала «пятницу 13-е» хорошим днём для покупки недвижимости
Гадания
Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не потерять счастье и удачу
Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не потерять счастье и удачу
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]